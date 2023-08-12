Общая сумма долга государства по "пенсионным" делам уже превышает 50 млрд грн, и со временем эта цифра может вырасти еще больше, пишет ЭП.

В материале отмечается, что после выхода на пенсию многие украинцы пытаются через суд обжаловать размеры своих выплат и даже заставить государство пересчитать им пенсии и выплачивать различные надбавки. И обычно Фемида становится на их сторону.

Так, по словам адвоката "Адвокатского объединения Ивана Хомича" Владимира Трощинского, в более 80% от общего количества дел по пенсиям суды поддерживают именно истцов.

"Пенсионный фонд хватается за малейшие формальные мелочи, чтобы отказать человеку в праве на получение пенсии или ее перерасчет", - объяснил причины такой статистики адвокат.

Успешность судов по пенсиям объяснить просто: политики годами увеличивали объемы социальных гарантий, а когда чувствовали, что средств на их обслуживание не хватает, не могли такие решения отменить. Даже когда парламент аннулировал определенные надбавки или привилегии, такие законы отменял Конституционный Суд.

В последнее время количество судебных споров с участием украинцев и государства относительно пенсий существенно возросло, говорят юристы.

"В юридической сфере сформировалась специализация юристов и адвокатов в пенсионных вопросах. Это свидетельствует о системной проблеме на уровне государства", - отмечает Трощинский.

Рост спроса на судебные споры относительно пенсий и доплат к ним отмечают и в правительстве. По словам собеседников ЭП в Кабмине, в течение 2023 года суды открыли более 100 тысяч производств по перерасчету пенсионных выплат.

По решениям судов Украина должна выплатить пенсионерам более 50 млрд грн пересчитанных пенсий или надбавок к ним. При этом с начала года размер задолженности вырос на миллиарды гривен.

Цифра увеличивается не только из-за "шквала" исков, но и из-за того, что у государства нет денег на выполнение решений судов", говорится в статье.

По данным Openbudget, из года в год правительство закладывает на погашение долгов по судебным решениям в компетенции Минсоцполитики десятки, реже - сотни миллионов гривен.

Например, в 2021 году на выполнение решений судов в бюджете заложили лишь 100 млн грн, из которых профинансировали 99,9 млн грн. В 2022 году по этой же программе из бюджета выделили лишь 26,9 млн грн, а на этот год заложили около 100 млн грн. Кроме этого, в 2023 году планируют потратить еще 360 млн грн на погашение долгов по судебным решениям из бюджета самого Пенсионного фонда.

Однако даже такие расходы на погашение долгов не успевают за темпами роста новой задолженности.

Подавляющее большинство дел, которые проигрывает государство, касаются перерасчета пенсий военнослужащим и силовикам, а также дел о доплатах к пенсиям лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.

Так, почти половина долга государства по решениям судов по пенсионным делам касается обжалования размеров выплат бывшими военнослужащими и представителями других силовых ведомств. В целом этот долг достигает 24 млрд грн.