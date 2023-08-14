11:13 - После совершения литургии митрополит Агафангел вместе с наместником митрополитом Владимиром освятил список Почаевской иконы Божией Матери, который доставят в Одессу для постоянного хранения и молитвенного поклонения в Свято-Успенском кафедральном соборе нашего города.

13:33 - 6-го августа митрополит Одесский и Измаильский Агафангел по приглашению митрополита Почаевского Владимира посетил братское кладбище Почаевской лавры, а также Свято-Духовский скит и Богоявленский Кременецкий женский монастырь.

16:10 - 7-го августа, в день памяти святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, совершил праздничную Божественную литургию в скиту святой Анны Свято-Николаевского Городокского женского монастыря по случаю престольного праздника и передал в дар обители частицу мощей святой праведной Анны.

19:03 - Митрополит Агафангел посетил в больнице протоиерея Илию Маниту, тяжело раненного во время минометного обстрела при совершении гуманитарной миссии под Угледар. Владыка благословил отца Илию, побеседовал с ним, передал Почаевскую икону Божией Матери и другие иконы и святыни. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ПРОТОИЕРЕЮ ИЛИЕ МАНИТЕ: https://eparhiya.od.ua/donate физические лица - клиенты Privat Bank и Mono Bank перечисляют средства на карту Благотворительного фонда 5169330521251063 физические лица - клиенты других банков перечисляют средства по полным реквизитам: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВ ТА МИЛОСЕРДЯ» ЄДРПОУ 43611540 UA IBAN563052990000026001044912781 (карта 5169330521251063) (валюта ГРН) UA 85 305299 00000 26006034914299 USD (доллары США) UA 02 305299 00000 26005044925451 EUR (евро) UA 62 305299 00000 26004044925957 PLN (польские злотые) В ЮГ ГРУ АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 С пометкой ДОПОМОГА О. ІЛЛІ МАНІТІ Для получения подробной информации обращайтесь на горячую линию Одесской епархии УПЦ: VIBER, WhatsApp, Telegram +380936150820

21:23 - 9-го августа, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, Высокопреосвященный Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в Свято-Пантелеимоновском Одесском мужском монастыре.

23:16 - В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы, пострадавшем от ракетного обстрела 23-го июля, продолжаются ремонтные работы, восстановлен главный купол святыни. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СОБОРА: https://eparhiya.od.ua/donate физические лица - клиенты Privat Bank и Mono Bank перечисляют средства на карту Благотворительного фонда 5169330521251063 физические лица - клиенты других банков перечисляют средства по полным реквизитам: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВ ТА МИЛОСЕРДЯ» ЄДРПОУ 43611540 UA IBAN563052990000026001044912781 (карта 5169330521251063) (валюта ГРН) UA 85 305299 00000 26006034914299 USD (доллары США) UA 02 305299 00000 26005044925451 EUR (евро) UA 62 305299 00000 26004044925957 PLN (польские злотые) В ЮГ ГРУ АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 С пометкой НА ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ СОБОР Для получения подробной информации обращайтесь на горячую линию Одесской епархии УПЦ: VIBER, WhatsApp, Telegram +380936150820

25:38 - Нужно любить всякого человека, и в грехе его, и в позоре его. Не нужно смешивать человека – этот образ Божий – со злом, которое в нем, - писал праведный Иоанн Кронштадтский. Любовь – одно из самых главных имен Божиих. В своем Первом соборном Послании евангелист Иоанн Богослов дважды повторяет, что «Бог есть любовь». Имя Любовь отражает одно из самых главных и существенных для человека свойств Бога. По слову св. Григория Богослова, если у христиан кто-нибудь спросит, что они чествуют и чему поклоняются, то их ответ будет готов: мы чтим Любовь. Она названа плодом действия Самого Бога в человеке: «Бог есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Ин.4;16). Любовь – плод действия Святого Духа в человеческом сердце. Поскольку любовь предполагает живое соединение человека и Бога, то она ведет к Богопознанию и называется богословской добродетелью. Любовь – основание христианской жизни.



