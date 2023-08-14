Успенский пост в августе - один из самых строгих. Он предшествует важному церковному празднику - Успению Пресвятой Богородицы, передает УНИАН.

Успенский пост предшествует одному из самых значимых церковных праздников - Успению Пресвятой Богородицы 28 августа. Готовиться к нему приступают на Медовый Спас - Успенский пост начинается 14 августа.

Успенский пост длится две недели - с 14 по 27 августа. В этот период верующие оставляют все земные заботы, соблюдают определенные правила в питании и больше времени проводят в молитвах.

Также в этот период отмечают еще два важных праздника - Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, Медовый Спас (14 августа) и Преображение Господне, Яблочный Спас (19 августа).

Успение Пресвятой Богородицы - это день смерти Божией Матери. По преданию за три дня до этого дня Божия Матерь отказалась от еды и пила только воду, поэтому у Успенского поста довольно строгие правила.

Правила питания на Успенский пост

Главное правило Успенского поста - полный отказ от животной пищи. Из рациона исключают:

мясо (мясные изделия);

рыбу и морепродукты;

яйца;

молочные продукты.

Послабления допускаются на Преображение Господне - в этот день разрешается есть рыбу.

Успенский пост по дням выглядит так:

Понедельник - сухоядение (растительная пища без термообработки).

- сухоядение (растительная пища без термообработки). Вторник - горячая пища без масла.

- горячая пища без масла. Среда - сухоядение (растительная пища без термообработки).

- сухоядение (растительная пища без термообработки). Четверг - горячая пища без масла.

- горячая пища без масла. Пятница - сухоядение (растительная пища без термообработки).

- сухоядение (растительная пища без термообработки). Суббота - горячая пища с маслом, немного вина.

- горячая пища с маслом, немного вина. Воскресенье - горячая пища с маслом, немного вина.

Успенский пост для мирян может быть несколько послаблен, если у человека есть какие-то заболевания.

Что можно и нельзя делать на Успенский пост

Во время Успенского поста есть несколько строгих запретов:

нельзя веселиться, устраивать шумные гулянья;

запрещено сквернословить, ругаться, сплетничать и осуждать;

в это время не проводятся венчания, но регистрировать брак можно.

Важно помнить, что суть поста - это не просто ограничение в пище. В этот период следует больше времени посвятить молитве и анализу жизни, чаще посещать храм, желательно исповедаться и причаститься. В ходе Успенского поста также принято совершать крестные ходы к водоемам и освящать колодцы. После освящение в водоемах обычно купаются - считается, что человек станет более здоровым. Во время поста следует обязательно совершать благие дела и помогать тем, кто в этом нуждается.