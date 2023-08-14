Успенский пост в августе - один из самых строгих. Он предшествует важному церковному празднику - Успению Пресвятой Богородицы, передает УНИАН.
Успенский пост предшествует одному из самых значимых церковных праздников - Успению Пресвятой Богородицы 28 августа. Готовиться к нему приступают на Медовый Спас - Успенский пост начинается 14 августа.
Успенский пост длится две недели - с 14 по 27 августа. В этот период верующие оставляют все земные заботы, соблюдают определенные правила в питании и больше времени проводят в молитвах.
Успение Пресвятой Богородицы - это день смерти Божией Матери. По преданию за три дня до этого дня Божия Матерь отказалась от еды и пила только воду, поэтому у Успенского поста довольно строгие правила.
Правила питания на Успенский пост
Главное правило Успенского поста - полный отказ от животной пищи. Из рациона исключают:
- мясо (мясные изделия);
- рыбу и морепродукты;
- яйца;
- молочные продукты.
Послабления допускаются на Преображение Господне - в этот день разрешается есть рыбу.
Успенский пост по дням выглядит так:
- Понедельник - сухоядение (растительная пища без термообработки).
- Вторник - горячая пища без масла.
- Среда - сухоядение (растительная пища без термообработки).
- Четверг - горячая пища без масла.
- Пятница - сухоядение (растительная пища без термообработки).
- Суббота - горячая пища с маслом, немного вина.
- Воскресенье - горячая пища с маслом, немного вина.
Успенский пост для мирян может быть несколько послаблен, если у человека есть какие-то заболевания.
Что можно и нельзя делать на Успенский пост
Во время Успенского поста есть несколько строгих запретов:
- нельзя веселиться, устраивать шумные гулянья;
- запрещено сквернословить, ругаться, сплетничать и осуждать;
- в это время не проводятся венчания, но регистрировать брак можно.
Важно помнить, что суть поста - это не просто ограничение в пище. В этот период следует больше времени посвятить молитве и анализу жизни, чаще посещать храм, желательно исповедаться и причаститься. В ходе Успенского поста также принято совершать крестные ходы к водоемам и освящать колодцы. После освящение в водоемах обычно купаются - считается, что человек станет более здоровым. Во время поста следует обязательно совершать благие дела и помогать тем, кто в этом нуждается.