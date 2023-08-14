Конгресс США несколько раз принимал изменения в бюджет и выделял Украине помощь по трем основным военным программам. Но должен оставаться и четвертый инструмент - ленд-лиз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Вашингтоне Оксаны Маркаровой госкомпании "Суспільне".
Важность ленд-лиза
Посол объяснила, почему важно, чтобы Конгресс США продлил действие закона о ленд-лизе.
По словам Маркаровой, в Конгрессе по просьбе Украины вносят поправку о продлении ленд-лиза, но американские законодатели также понимают и четко высказывают, что "приоритет сейчас - продолжение этой бюджетной помощи".
"На сегодняшний день изменениями в бюджет за два года уже конгрессом выделено 113 млрд долларов для Украины, а также связанные с нашей войной для восточного фланга НАТО и других стран и 66 млрд долларов мы уже получили. Для нас тоже приоритет - максимальные изменения в бюджет и помощь. Однако мы очень хотим иметь этот акт о ленд-лизе, как четвертый инструмент, который в случае чего мы тоже можем применить, поэтому мы просим, чтобы он был продлен", - сказала посол.
По ее словам, если в Конгрессе возникнут дискуссии о помощи и если они продлятся несколько месяцев, то возникнет перерыв между средствами, которые уже исчерпаны и которые еще только будут выделены.
Ленд-лиз
Закон о ленд-лизе был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Среди прочего он расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставке военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.
Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.
В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь снабжали противников нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.
В то же время США не предоставляли Украине оружие по ленд-лизу, поскольку в этом не было нужды. Вся помощь выделялась бесплатно.