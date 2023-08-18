Теория относительности Альберта Эйнштейна представляет собой важное дополнение к классической теории тяготения Исаака Ньютона. Сейчас эта теория является лучшим объяснением того, как происходит движение во Вселенной. Авторы исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal, утверждают, что поведение некоторых двойных звезд, которые двигаются очень медленно, нельзя объяснить теориями гравитации Эйнштейна и Ньютона, в основе которых лежит наличие темной материи. Ученые считают, что это странное поведение можно объяснить с помощью альтернативной теории гравитации под названием модифицированная ньютоновская динамика, пишет Фокус со ссылкой на Popular Mechanics.

Еще в конце 17 века Исаак Ньютон представил свой теперь уже знаменитый закон всемирного тяготения. Согласно этой классической теории, все объекты притягиваются пропорционально своей массе, и это дало возможность лучше понять устройство Вселенной. Но Ньютон не мог объяснить много гравитационных явлений, который только в начале 20 века смог объяснить Альберт Эйнштейн в своей теории относительности.

Но авторы нового исследования обнаружили, что теории гравитации и Ньютона, и Эйнштейна не могут объяснить странное орбитальное движение удаленных друг от друга двойных звезд, также известных как "широкие двойные звезды".

Авторы нового исследования обнаружили, что теории гравитации и Ньютона, и Эйнштейна не могут объяснить странное орбитальное движение удаленных друг от друга двойных звезд

Ученые провели анализ более 20 тысяч таких систем в радиусе 650 световых лет от Земли и обнаружили нечто странное. Когда звезды достигали очень низких орбитальных ускорений, то наблюдаемые ускорения были почти на 30-40 % выше, чем предсказывают модели Ньютона-Эйнштейна. Однако, если эти ускорения были высокими, то они соответствовали теориям. Что-то странное происходит именно во время этих сверхнизких ускорений.

Сейчас ученые считают, что на движение галактик и звезд во Вселенной влияет темная материя. Но ученые ничего не знают об этой материи и, возможно, именно она влияет на странное гравитационное взаимодействие между звездами.

Но авторы исследования считают, что эти гравитационные странности может объяснить другая теория — модифицированная ньютоновская динамика, которая не предполагает, что темная материя влияет на движение таких объектов.

По словам ученых, их новое открытие является прямым свидетельством нарушения стандартной модели гравитации при слабом ускорении.