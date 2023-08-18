Дедолларизация: Pro et Contra

Сегодня многими реально существующий тренд на дедолларизацию воспринимается как необратимый. В качестве примера преувеличенного оптимизма приведем свежий материал иранского официозного ИА IRNA заголовком “Страны-члены БРИКС планируют отказаться от доллара, создав единую валюту”.

ЦИТАТА “Все большее число стран проявляет недовольство долларом США и контролем Америки над мировыми финансами. Поэтому БРИКС использует это недовольство, убеждая другие страны отказаться от доллара США и вести торговлю в национальных валютах”.

Далее в материале сообщается о том, что “в общей сложности 45 стран готовятся присоединиться к альянсу БРИКС” – 23 подали официальные заявки, еще 22 выразили стремление к присоединению.

ЦИТАТА “Такое развитие событий ставит доллар США под угрозу, поскольку все больше стран готовы отказаться от использования доллара в торговле. Таким образом, 80% населения мира могут прекратить свою зависимость от доллара США, если присоединятся к БРИКС.”

Однако, необходимо отдавать себе отчет в том, что существует и достаточно мощный противоположный тренд.

Так, на президентских праймериз в Аргентине первое место неожиданно занял популист-либертарианец конгрессмен Хавьер Милей, сообщает Bloomberg.

В Аргентине на общенациональных праймериз определяются de jure – партии, которые получат право выдвигать своего кандидата в президенты страны, de facto – непосредственно кандидаты. Для этого необходимо набрать более 1,5% голосов.

22 октября за пост президента Аргентины будут бороться 5 кандидатов.

Хавьер Милей (партия «Свобода наступает») получил 30%, министр экономики Серхио Массу от правящего левоцентристского «Союза ради родины» – 21%, экс-министр безопасности Патрисия Буллрич из оппозиционной правоцентристской “Вместе за перемены” – 17%

После оглашения результатов праймериз Милей заявил, что «мы настоящая оппозиция» и «другая Аргентина невозможна с теми, кто всегда терпел неудачи».

Милей – консерватор и правый популист, которого сравнивают с американским Дональдом Трампом и бразильским Жаиром Больсонаро

Он предлагает – в числе прочих “шоковых реформ” – ликвидировать аргентинский Центробанк, ликвидировать национальную валюту и ввести в обращение доллар США.

Последнее – потенциально огромный подарок Вашингтону от страны с ВВП около $0.5 трлн. И, одновременно, резкий шаг против тренда, – сама Аргентина активно идёт по пути дедолларизации, переходя на торговлю в юанях, которых на внутреннем рынке уже больше долларов. Недавно Китай предоставил Буэнос-Айресу кредитные линии на 130 млрд юаней [~ $18 млрд].

Но, главный вопрос, который уже поднимал “Вавилон 2.0” – стремится ли сам Китай к ускоренной дедолларизации, при которой юань получит не только преференции, но и примет бремя мировой валюты?!

Свежая новость от ИА Синьхуа – Государственный банк развития Китая [ГБРК], один из ведущих банков страны, объявил 15 августа о ближайших планах по выпуску долларовых облигаций на оффшорном рынке для поддержки строительства и делового развития Шанхайской зоны свободной торговли [ЗСТ].

Средства, привлеченные в рамках эмиссии, в основном пойдут на обслуживание ЗСТ с целью дальнейшего приведения ее в соответствие с международными высокими стандартами торгово-экономических правили и ускорения ее интеграции в процесс глобализации и международный финансовый рынок.

За период с 2018 года ГБРК удалось привлечь для делового развития Шанхайской зоны свободной торговли средства, эквивалентные более чем $1,2 млрд.

Отдельно можно отметить, что замедление китайской экономики, о которой заявляла министр финансов США Джанет Йеллен, подтверждается свежими официальными данными китайского Национальным бюро статистики от 15 августа. Розничные продажи, важнейший экономический показатель, выросли в июле на 2,5% в годовом исчислении. В июне этот показатель составлял 3,1%, в мае – 12,7%.