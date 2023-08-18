С 8 сентября польская железная дорога начинает запланированные ремонтные работы инфраструктуры в Перемышле. В связи с этим Укрзализныця предупреждает о временных изменениях в расписании рейсов в Польшу.

Так, 7-8, 14-15, 21-22 сентября будет отменено курсирование поезда №35/36 Одесса – Перемышль. Также изменится расписание поезда №36 Перемышль – Одесса, он будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра.

А вот киевлянам и харьковчанам повезло меньше. С 7 сентября по 6 октября будут отменены поезда №89/90 Киев – Перемышль и №73/74 Харьков – Перемышль.

С 3 сентября начнет курсировать новый поезд №119/120 Киев — Хелм, который станет уже третьим ежедневным поездом на популярном направлении, Он будет отправляться из Киева в 06:28, а прибывать в Хелм в 17:27, поэтому проходить границу не придется ночью. Кроме того, у него удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Восточная 21:02.

Из Хелма этот поезд будет отправляться в 10:23, а прибывать в Киев в 22:45.

Также каждую пятницу и каждую субботу, пока будут продолжаться ремонтные работы в Польше, сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+:

уже действующий №705/706 Киев — Перемышль ;

; новый №707/708 Киев — Перемышль (отправление из Киева 22:17, а прибытие в Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

источник