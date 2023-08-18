Мы оказываемся на передаче «В гостях у сказки». Дело в том, что это не просто ошибки. Это сознательная установка придумывать красивости, придумать некую волшебную страну. Например, вот на днях он сказал, что «Киевская Русь» - древнерусское государство разрушилось из-за того, что князьях в людях оскудела любовь и поэтому через неразумные войны этим воспользовались племена пришедшие из далекой Азии. Ведь я понимаю, что это сказка еще времён очень древних еще даже древнерусской так говорили, но дело в том, что все-таки сказка. По той простой причине что нет ни малейших оснований считать, что в княжествах Киевской Руси в ХI веке это было какое-то царство любви, что там было какое-то глубокое понимание только что принятого христианства, что все эти нормальные варяги кровавые захватчики переменились и вот если все стали строить по любви и вдруг потом внезапно любовь кончилась. А любовь то кончилась не потому, что любовь иссякла. А потому, что нехорошие крестоносцы пробили дорогу к Константинополю. Собственно уже начинается Первого крестового похода, а тем более когда осуществился 4 крестовый поход в 1204 году, взяв Константинополь. То что произошло? Открылась сухопутная дорога от варяг в греки, то что раньше было нельзя из-за того, что арабские пираты контролировали мореходство в Средиземном море, а сухопутное пространство Балкан Фракии контролировали язычники славяне, и поэтому обычная древняя Римская коммуникация связывающая Италию Грецию, а значит все остальную Европу с Греции. Она была разрушена и в этих условиях приходилось делать огромный крюк из варяг в греки и так далее… Но когда нормальный торговый путь открылся исчезла экономическая целесообразность существования Киевской единой Руси. То есть братве варяжской уже не нужно было держать всю эту огромную территорию, как нечто единое целое, экономическая нужда в этом отпала. И поэтому они начали драться и товар исчез, и купцы исчезли. А раз так они стали искать другие источники дохода — это людишки, земли городки, деревушки. Вот за это они стали драться. Так что это не любовь, это простите, - деньги!