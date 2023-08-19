- Мы давно увязли в трясине клишированного мышления и восприятия. - Пространство общения уже максимально приближается к уровню простой и топорной компьютерной программы. Да, простой как топор... В этом видео я предлагаю анализ механизмов влияния пропаганды на сознание граждан. Речь идет о трех шагах формирования массового сознания:

- Шаг 1: группы влияния создают клишированные обороты и стереотипы для маркировки "свой" - "чужой". Клише должны быть краткими, хлесткими, удобными для быстрого усвоения. Они - как растворяющаяся в воде таблетка. В видео я привожу конкретные примеры.

- Шаг 2: эти клише связываются в очень простые описания или "объяснительные схемы". Эти схемы инфицируют массовое сознание в социальных и традиционных СМИ. Инфикация происходит путем частого повторения. Это ритмика пропаганды. Очень эффективно связывать клишированные словосочетания с мэмами и фото (видео) иллюстрациями. У индивида возникает мгновенная реакция на опознание "свой" - "чужой". Индивид мгновенно включает эмоциональную реакцию, даже не вникая в содержание высказывания или мини-дискурса. Симптом: сильное эмоциональное возбуждение, сопровождаемое социальной агрессией. В видео приводятся конкретные примеры.

- Шаг 3. Отслеживание вражеских словосочетаний и нарративов (по алгоритмам идентификации клишированных выражений). Если хотите, это можно назвать торжеством лингвистического поворота ХХ века. Перед нами практически заостренная концепция перформативов Джона Остина и Оксфордской школы обыденного языка. Плюс отдельные достижения нео-прагматизма. Но только с крайне негативным для мышления и культуры результатом. Граждане изучают мыслить и вести содержательные дискуссии. Гражданам внушают, что есть только одна, безальтернативная, точка зрения. Ты должен инсталлировать ее в свое сознание и сердце. И применять в различных практических ситуациях, в "языковых играх". Вы обязаны употреблять только правильные выражения и "думать" правильными нарративами. Это создает здоровые практики и лечит больные. При этом вы также обязаны четко распознавать вражеские выражения и вражеские нарративы. А после опознания и четкой идентификации оных, - противодействовать этим нарративам всеми доступными вам средствами. Это "терапия" языка и формы жизни. Не думай! Не рассуждай! А то попадешь в разряд "не все так однозначно" и в секту "сложное мышление". Текстуальный анализ этих механизмов я также даю на своем Patreon-канале.