17 августа свое 80-летие празднует Роберт Де Ниро, один из самых знаковых актеров ХХ века и живая легенда кино. По случаю юбилея обладателя двух “Оскаров” и отца семерых детей Vesti.ua рассказывают о череде хороших, плохих и парадоксальных событий в его жизни в последние годы, ну и о уроках, которые большо актер усвоил.

“Люди, которые уверяют, что комедия – это сложно, говорят глупости”

Начав сниматься в страшно далеком 1965 году, Роберт Де Ниро сыграл почти в полутора сотнях фильмов. К слову, в этом году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны драмы “Злые улицы”, с которой начался долгий путь в кино дуэта Де Ниро и режиссера Мартина Скорсезе.

Де Ниро, Ди Каприо и Скорсезе в Каннах 2023 на премьере фильма “Убийцы цветочной луны”

Спустя столько лет эти двое все еще вместе. Последней лентой в фильмографии актера-юбиляра значится фильм Мартина Скорсезе “Убийцы цветочной луны” – драматический триллер длиной в 206 минут, где актер играет главную роль в дуэте с Леонардо Ди Каприо. Премьера картины состоялась этой весной в Каннах.

В масштабной истории, основанной на реальной истории, Де Ниро играет зажиточного фермера со “скромным” прозвищем Король.

В новом фильме Скорсезе актер играет фермера со “скромным” прозвищем Король.

Критики оценили роль легенды, который сначала предстает на экране первоначально обманчиво добродушным, но вскоре проявляет свое по-настоящему пугающее обличье. В общем, забудьте про всякие там бу-га-га-комедии типа “Знакомства с Факерами” и “Дедушка легкого поведения”. Роберт Де Ниро в своем почтенном возрасте все еще большой актер. Последние годы все говорят о том, что Боб, так его называет все близкое окружение, вновь вернулся в большое кино. Эти разговоры начались с выхода в 2019 году фильма “Ирландец” все того же Мартина Скорсезе, который доказал, что есть еще порох в пороховницах. “Если Марти попросит меня о чем-то, я буду думать об этом всерьез, даже если это покажется мне неинтересным”, – сказал однажды о своем друге и соратнике Де Ниро. Но как показывает жизнь, режиссер еще ни разу не предложил своему актеру неинтересную историю. И мы можем только диву даваться, откуда у этих 80-летних парней столько энергии.

Де Ниро в драме “Злые улицы”, которая вышла на экраны пол столетия назад

При этом любимый актер Мартина Скорсезе, игравший серьезные и сложные образы самых крутых гангстеров в фильмах многих ведущих режиссеров своего времени, с уважением относится к тому пласту дурацких комедий, которые помогали ему зарабатывать на жизнь. “Есть люди, которые будут убеждать вас, что драма – это легко, а комедия – сложно. Глупости! – эмоционально защищает свой путь актер. – В последние годы я сыграл в парочке комедий и подтверждаю, что это не так. Ты снимаешься в драме и целый день пытаешься забить кого-то насмерть молотком или что-то в этом роде. А в комедии тебе только и надо, что прийти на площадку, поорать в течение часа на Билли Кристалла (речь о фильме “Анализируй это”. – Авт.), и ты свободен”.

“Седьмая по счету дочь как подарок к 80-летию”

Что касается личной жизни, то в ней у актера и в 80 лет переплетаются драма и мелодрама – не хуже, чем в кино.

Начнем с того, что 6 апреля у 79-летнего актера… родилась дочь. Матерью малышки является нынешняя подруга Де Ниро – спортсменка и инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, которая младше своего избранника на 34 года. Малышку назвали Джией Вирджинией – она стала седьмым ребенком актера.



Джия Вирджиния родилась за несколько месяцев до 80-летия своего отца

Напомним, у юбиляра до рождения малышки имелось шестеро детей от предыдущих отношений. Причем разговор идет в том числе об одной приемной дочери и троих, рожденных суррогатной матерью. Между старшей и младшей дочерьми Де Ниро разница в 55 лет.

Но не успел актер в очередной раз ощутить радость отцовства, как его жизнь омрачила трагедия: гибель внука Леандро (сына старшей дочери Дрены). 20-летний парень умер после приема слишком сложного коктейля таблеток. До смерти Леандро делал первые шаги в актерской карьере и успел сняться в фильмах “Звезда родилась”, “Кабаре “Максим” и “Коллекция”.

“Как только у тебя появляется потомство, у тебя появляются и проблемы”, – заметил однажды сам Де Ниро. Как отец семи детей он знает, о чем говорит. И очень жаль, когда дети, а тем более внуки, уходят так бессмысленно. Смерть Леандро стала большой потерей для матери и для звездного деда

Между тем пока Де Ниро радуется семейному счастью с Тиффани Чен, у актера все еще тянется бракоразводный процесс с его второй женой Грейс Хайтауэр, начавшийся еще в 2018 году. Бывшей стюардессе удалось отсудить у бывшего мужа отступных 1 млн долларов в год. Но поскольку бывшая актера – страшная транжира и только в последние годы брака растрынькала в элитных бутиках более 1,2 млн долларов, ей миллиона не хватает.

Экс-супруга Боба - Грейс Хайтауэр - разоряет актера каждый год на миллион

Де Ниро же в свою очередь жалуется, что экстравагантный образ жизни его бывшей жены его разоряет – и это притом что его состояние на момент развода составляло 500 млн долларов. В ходе юридических разборок всплыли траты, которые делает сам актер. Так, юристы экс-супруги раскопали, что актер потратил 450 тысяч долларов на летнюю аренду дома на южном берегу Лонг-Айленда в 2019 году и 150 тысяч долларов на каникулы в День благодарения. Кроме того, Де Ниро регулярно арендует вертолет и летает первым классом.

Но не стоит думать, что мистер Де Ниро зарабатывает на жизнь только актерством. Он владеет несколькими ресторанами, включая знаменитый нью-йоркский Nobu. На Манхэттене, в пяти минутах ходьбы от места, где Боб родился, он построил престижный отель Greenwich. Также актер является основателем компании TriBeCa Productions и одноименного кинофестиваля. Хотя эта часть его жизни, скорее всего, расходная, чем доходная. “Большие деньги не слишком-то хорошо уживаются с настоящим качеством. По крайней мере в кино”, – высказывает актер к материальному.

“Если я люблю погреться на солнце – это вовсе не значит, что я решил уйти на пенсию”

За роль в гангстерской драме “Крестный отец-2” Де Ниро получил свой первый Оскар

Роберт Де Ниро не часто делится секретами своей жизни и тем более не дает рецептов долголетия. Хотя и так понятно, что залог столь длинного и активного существования – это прежде всего хорошие гены: в его жилах течет итальянская, ирландская, английская, французская, немецкая и голландская кровь. Ну а дальше по списку – непрерывный процесс творчества, трудолюбие и любовь к жизни.

Мы предлагаем читателям несколько цитат Роберта Де Ниро, рождавшихся в процессе его долгой жизни. И желаем актеру дотянуть в этом долгом заплыве как минимум до ста лет.