17 августа свое 80-летие празднует Роберт Де Ниро, один из самых знаковых актеров ХХ века и живая легенда кино. По случаю юбилея обладателя двух “Оскаров” и отца семерых детей Vesti.ua рассказывают о череде хороших, плохих и парадоксальных событий в его жизни в последние годы, ну и о уроках, которые большо актер усвоил.
“Люди, которые уверяют, что комедия – это сложно, говорят глупости”
Начав сниматься в страшно далеком 1965 году, Роберт Де Ниро сыграл почти в полутора сотнях фильмов. К слову, в этом году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны драмы “Злые улицы”, с которой начался долгий путь в кино дуэта Де Ниро и режиссера Мартина Скорсезе.
Де Ниро, Ди Каприо и Скорсезе в Каннах 2023 на премьере фильма “Убийцы цветочной луны”
Спустя столько лет эти двое все еще вместе. Последней лентой в фильмографии актера-юбиляра значится фильм Мартина Скорсезе “Убийцы цветочной луны” – драматический триллер длиной в 206 минут, где актер играет главную роль в дуэте с Леонардо Ди Каприо. Премьера картины состоялась этой весной в Каннах.
В масштабной истории, основанной на реальной истории, Де Ниро играет зажиточного фермера со “скромным” прозвищем Король.
Критики оценили роль легенды, который сначала предстает на экране первоначально обманчиво добродушным, но вскоре проявляет свое по-настоящему пугающее обличье. В общем, забудьте про всякие там бу-га-га-комедии типа “Знакомства с Факерами” и “Дедушка легкого поведения”. Роберт Де Ниро в своем почтенном возрасте все еще большой актер. Последние годы все говорят о том, что Боб, так его называет все близкое окружение, вновь вернулся в большое кино. Эти разговоры начались с выхода в 2019 году фильма “Ирландец” все того же Мартина Скорсезе, который доказал, что есть еще порох в пороховницах. “Если Марти попросит меня о чем-то, я буду думать об этом всерьез, даже если это покажется мне неинтересным”, – сказал однажды о своем друге и соратнике Де Ниро. Но как показывает жизнь, режиссер еще ни разу не предложил своему актеру неинтересную историю. И мы можем только диву даваться, откуда у этих 80-летних парней столько энергии.
При этом любимый актер Мартина Скорсезе, игравший серьезные и сложные образы самых крутых гангстеров в фильмах многих ведущих режиссеров своего времени, с уважением относится к тому пласту дурацких комедий, которые помогали ему зарабатывать на жизнь. “Есть люди, которые будут убеждать вас, что драма – это легко, а комедия – сложно. Глупости! – эмоционально защищает свой путь актер. – В последние годы я сыграл в парочке комедий и подтверждаю, что это не так. Ты снимаешься в драме и целый день пытаешься забить кого-то насмерть молотком или что-то в этом роде. А в комедии тебе только и надо, что прийти на площадку, поорать в течение часа на Билли Кристалла (речь о фильме “Анализируй это”. – Авт.), и ты свободен”.
“Седьмая по счету дочь как подарок к 80-летию”
Что касается личной жизни, то в ней у актера и в 80 лет переплетаются драма и мелодрама – не хуже, чем в кино.
Начнем с того, что 6 апреля у 79-летнего актера… родилась дочь. Матерью малышки является нынешняя подруга Де Ниро – спортсменка и инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, которая младше своего избранника на 34 года. Малышку назвали Джией Вирджинией – она стала седьмым ребенком актера.
Напомним, у юбиляра до рождения малышки имелось шестеро детей от предыдущих отношений. Причем разговор идет в том числе об одной приемной дочери и троих, рожденных суррогатной матерью. Между старшей и младшей дочерьми Де Ниро разница в 55 лет.
Но не успел актер в очередной раз ощутить радость отцовства, как его жизнь омрачила трагедия: гибель внука Леандро (сына старшей дочери Дрены). 20-летний парень умер после приема слишком сложного коктейля таблеток. До смерти Леандро делал первые шаги в актерской карьере и успел сняться в фильмах “Звезда родилась”, “Кабаре “Максим” и “Коллекция”.
Между тем пока Де Ниро радуется семейному счастью с Тиффани Чен, у актера все еще тянется бракоразводный процесс с его второй женой Грейс Хайтауэр, начавшийся еще в 2018 году. Бывшей стюардессе удалось отсудить у бывшего мужа отступных 1 млн долларов в год. Но поскольку бывшая актера – страшная транжира и только в последние годы брака растрынькала в элитных бутиках более 1,2 млн долларов, ей миллиона не хватает.
Де Ниро же в свою очередь жалуется, что экстравагантный образ жизни его бывшей жены его разоряет – и это притом что его состояние на момент развода составляло 500 млн долларов. В ходе юридических разборок всплыли траты, которые делает сам актер. Так, юристы экс-супруги раскопали, что актер потратил 450 тысяч долларов на летнюю аренду дома на южном берегу Лонг-Айленда в 2019 году и 150 тысяч долларов на каникулы в День благодарения. Кроме того, Де Ниро регулярно арендует вертолет и летает первым классом.
Но не стоит думать, что мистер Де Ниро зарабатывает на жизнь только актерством. Он владеет несколькими ресторанами, включая знаменитый нью-йоркский Nobu. На Манхэттене, в пяти минутах ходьбы от места, где Боб родился, он построил престижный отель Greenwich. Также актер является основателем компании TriBeCa Productions и одноименного кинофестиваля. Хотя эта часть его жизни, скорее всего, расходная, чем доходная. “Большие деньги не слишком-то хорошо уживаются с настоящим качеством. По крайней мере в кино”, – высказывает актер к материальному.
“Если я люблю погреться на солнце – это вовсе не значит, что я решил уйти на пенсию”
Роберт Де Ниро не часто делится секретами своей жизни и тем более не дает рецептов долголетия. Хотя и так понятно, что залог столь длинного и активного существования – это прежде всего хорошие гены: в его жилах течет итальянская, ирландская, английская, французская, немецкая и голландская кровь. Ну а дальше по списку – непрерывный процесс творчества, трудолюбие и любовь к жизни.
Мы предлагаем читателям несколько цитат Роберта Де Ниро, рождавшихся в процессе его долгой жизни. И желаем актеру дотянуть в этом долгом заплыве как минимум до ста лет.
- “Если я люблю погреться на солнце и если я могу полдня просидеть на террасе с хорошим видом, это вовсе не значит, что я решил уйти на пенсию. Мои попытки насладиться маленькими вещами не имеют со старостью ничего общего”.
- “Жизнь редко меняет тебя целиком, но она постоянно меняет тебя в мелочах. Например, раньше, в детстве, я любил сладкое, а теперь я его ем лишь тогда, когда оказываюсь в ресторане. Но я думаю так: раз уж оказался здесь, пусть будет сладкое”.
- “У меня еще никогда не находилось времени на то, чтобы пересмотреть все свои фильмы подряд. Я вообще не особо люблю пересматривать свои фильмы. Меня от них в сон клонит”.
- “У меня плохая память. Но я не люблю, когда мне об этом напоминают”.
- “Сегодня я смеюсь чаще, чем смеялся в юности. Кажется, я стал судить людей менее строго”.
- “Мне кажется, что человек не только изменил климат планеты, но и сделал что-то со временем. Вы не замечали? Сейчас десять лет проходит так, как раньше три”.
- “Вместе со старостью всегда приходит осторожность – вот что я заметил”.
- “Похудеть гораздо проще, чем помолодеть, но даже и это вполне возможно”.
- “Быть настоящим героем просто. Все, что для этого нужно, – это честность и сочувствие”.