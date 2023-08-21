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Сьогодні, 10:00

Скільки Україна має мобілізувати людей щомісяця: озвучено неймовірну цифру

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Ежемесячно Украина должна призывать на военную службу по меньшей мере 10 тысяч граждан, чтобы удерживать на уровне численность Сил обороны, которая есть на данный момент.

Об этом рассказал источник в Генштабе ВСУ в комментарии Ukrainian Military Pages.

"Только для того, что компенсировать потери убитыми и ранеными, а также заменить военнослужащих, освобождаемых со службы по состоянию здоровья, возрасту и семейным обстоятельствам ежемесячно необходимо призывать в ряды Сил обороны около 10 тысяч человек", - сообщил собеседник издания.

По его словам, указанное количество - без учета новых частей или подготовки резервов. В настоящее время общая численность Сил обороны составляет более миллиона граждан, из которых в ВСУ - около 800 тысяч украинцев. В свою очередь Россия ежемесячно мобилизует около 20 тысяч человек, сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов на брифинге 18 августа.

В Украине девятый год идет ожесточенная война с напавшей на нас Россией. С февраля 2022 года идет полномасштабная война. Процесс вручения повесток – это не автоматический билет на войну, а в первую очередь актуализация данных граждан Украины. Так, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу. Это обычный процесс в воюющей стране. Следует не забывать, что обязанностью каждого украинца есть защищать свою страну. Ибо если сегодня ты убегаешь от войны – завтра она может прийти к тебе.




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