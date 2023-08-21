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Сьогодні, 14:00

11 найшкідливіших звичок для мозку. Це вас здивує

Категорія: Новини / Корисні поради

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Работа мозга зависит от многих факторов. Как улучшить работу мозга и память, чтобы концентрация и внимание были на высоте? Нужно исключить факторы, которые ослабляют мозг. Старение мозга наступает раньше времени по многим причинам. Проблемы с памятью и другие неприятные симптомы, вызванные плохой работой мозга, снижают качество жизни. Как улучшить память и работу мозга? Нужно исключить некоторые привычки, разрушающие мозг.




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