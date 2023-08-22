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Сьогодні, 10:00

У Міністерства оборони з’явиться власна поліція

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Вскоре в Украине может появиться новый правоохранительный орган - военная полиция. Сейчас соответствующий законопроект проходит процедуру согласования в заинтересованных государственных органах, сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство обороны.

Отмечается, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в структуры Министерства обороны Украины. Ее создадут на основе военной службы правопорядка, которая сейчас существует в структуре ВСУ. 

В военную полицию перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений в зонах боевых действий. В целом, на новый орган планируют возложить следующие задачи:

  • предупреждение, выявление, прекращение военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и воинских уставов, 
  • оперативно-розыскная деятельность,
  • специальная превенция в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта (ГССТ),
  • обеспечение правопорядка, воинской дисциплины в ВСУ, ГССТ,
  • защита прав военнослужащих,
  • защита государственного имущества,
  • исполнение наказаний.

В Минобороны подчеркнули, что военная полиция Украины создается так, чтобы она была совместима с соответствующими структурами в государствах-членах НАТО. 




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