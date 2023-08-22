Ещё несколько дней назад спортсмены ныряли в реку с моста Александра III в рамках индивидуального этапа тестовых соревнований по триатлону, но в воскресенье уровень бактерий был признан недопустимым, и смешанная эстафета по плаванию не состоялась. Триатлон заменили дуатлоном – чередованием этапов бега и велогонки.
Накануне та же участь постигла заплыв паратриатлонистов.
Из-за сомнений в качестве воды в начале августа на Сене уже отменялись заплывы. Тогда организаторы объяснили загрязнение и рост концентрации бактерий кишечной палочки обильными дождями. На этот раз аргументов не нашлось.
Безопасную Сену для купания парижанам обещают не одно десятилетие, а в столичной мэрии надеются, что чистая река станет наследием Олимпиады.