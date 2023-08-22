За год до Олимпиады во французской столице был отменён плавательный этап триатлона. Пока властям не удаётся гарантировать безопасность пловцам. За год до парижской Олимпиады качество воды в Сене по-прежнему вызывает вопросы.

Ещё несколько дней назад спортсмены ныряли в реку с моста Александра III в рамках индивидуального этапа тестовых соревнований по триатлону, но в воскресенье уровень бактерий был признан недопустимым, и смешанная эстафета по плаванию не состоялась. Триатлон заменили дуатлоном – чередованием этапов бега и велогонки.

Накануне та же участь постигла заплыв паратриатлонистов.

"Мы до сих пор не можем понять, из-за чего ухудшилось качество воды, – заявил Пьер Рабадан, заместитель мэра Парижа, ответственный за проведение ОИ-2024. – Две пробы воды были признаны проблемными, там есть отхождения от нормы. Сейчас мы ведём расследование, чтобы попытаться найти источник загрязнения".

Из-за сомнений в качестве воды в начале августа на Сене уже отменялись заплывы. Тогда организаторы объяснили загрязнение и рост концентрации бактерий кишечной палочки обильными дождями. На этот раз аргументов не нашлось.

Парижские власти всё ещё делают ставку на соревнования на открытой воде. По словам главы оргкомитета "Париж 2024" Тони Эстанге, " плана Б просто не существует ".

Безопасную Сену для купания парижанам обещают не одно десятилетие, а в столичной мэрии надеются, что чистая река станет наследием Олимпиады.