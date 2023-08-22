Украина будет освобождать ныне оккупированный Крым, скорее всего, военным путем. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, выступая в рамках предварительного дня саммита Крымской платформы.

"Мы его (Крым, – ред.) будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем, если страна-агрессор к этому времени не поймет, что ей нужно уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет", – отметил чиновник.

По словам Данилова, любые другие действия касательно полуострова будут означать консервацию ситуации и передачу войны потомкам. А Россия, имея Крым в своем подчинении, никогда не подчинится, не успокоится и не будет спокойно жить. И только изгнав РФ с полуострова, сдвинув ее в Азовском море, Украина будет понимать наличие определенных гарантий безопасности на определенный промежуток времени.

"Будет ли тяжело? Да, будет тяжело. Будут ли нас подковерно уговаривать? Скорее всего, месседжи будут отправлять", – считает секретарь СНБО.

Он добавил, что без своего военного флота в Крыму Украина будет постоянно находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности.

Освобождение Крыма: что уже говорили власти

Президент Владимир Зеленский заявлял, что без деоккупации Крыма мир в Украине не наступит. Украинская сторона не рассматривает ни один сценарий окончания войны без возвращения контроля над полуостровом.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также говорил о намерениях вернуть Крым даже несмотря на то, что некоторые западные чиновники частно выражают опасения по поводу реакции президента РФ Владимира Путина, если украинские войска когда-нибудь достигнут этой территории.

В Минобороны Украины сообщали, что российские оккупанты готовятся к возможным боевым действиям на территории Крыма. В частности, враг строит дополнительные оборонительные сооружения на полуострове.

Что касается сроков возвращения Крыма, то осенью 2022 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что украинские военные войдут на остров весной 2023-го. Позже представитель ГУР Андрей Юсов так ответил на вопрос о том, почему эти слова не сбылись:

"Мы говорим о сценариях. Это же не ставка в букмекерской конторе и не календарь отрывной на стене. Коррективы происходят. Но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина, безусловно, вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими".