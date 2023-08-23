Российские военные в очередной раз атаковали порты Дуная. В результате атаки "шахедами" на порт Измаил уничтожено 13 тысяч тонн зерна, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН со ссылкой на Telegram Министерства восстановления Украины.

"13 тысяч тонн зерна уничтожено россией в результате атаки шахидов на порт Измаил. Повреждения получили сразу несколько частных зерновых терминалов и складов, грузовая инфраструктура. Агропродукция предназначалась для Египта и Румынии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россия системно бьет по зерновым емкостям и складам для остановки агроэкспорта. За ночь на 23 августа экспортная мощность порта Измаил была снижена на 15%, ранее - порт Рени, где уничтожили 35 тысяч тонн зерна.

"Сегодня уже восьмая по счету атака на портовую инфраструктуру после выхода россии из Зерновой инициативы. Всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тысяч тонн зерна", - отметил Кубраков.

Напомним

Власти Украины обратились к Еврокомиссии относительно компенсации стоимости логистики украинским фермерам в пересчёте 30 евро на одну тонну.