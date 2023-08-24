22 августа этого года состоялась презентация нового номера альманаха. Он был сформирован еще при жизни и под редакцией Евгения Голубовского.

Литературно-художественный альманах «Дерибасовская-Ришельевская» выходил под редакторством Евгения Голубовского ежеквартально с 2000 года. По свидетельству библиографов, это рекорд в истории издательского и журнального дела Одессы.

Кроме того, это единственное издание, в котором на безвозмездной основе уже 23 года современные писатели и поэты могут публиковать свои произведения. Таким образом Евгений Голубовский за время существования альманаха открыл много новых имен в одесской литературе.

Евгением Голубовским – почетный граждан города, являлся редактором многих одесских периодических изданий. В 1990 году создал газету Всемирного клуба одесситов «Всемирные одесские новости». В 2000-м стал заместителем редактора известного на весь мир литературно-художественного альманаха «Дерибасовская-Ришельевская».





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