Верховная Рада на заседании в среду, 23 августа, приняла в целом законопроект №5839 “О государственном регулировании генетически инженерной деятельности и государственном контроле за оборотом генетически модифицированных организмов и генетически модифицированной продукции для обеспечения продовольственной безопасности”. За соответствующий проект закона проголосовали 276 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, документ определяет правовые и организационные основы государственного регулирования генетически инженерной деятельности, обеспечения продовольственной безопасности государства путем осуществления государственного контроля за использованием генетически модифицированных организмов и оборотом генетически модифицированной продукции.

Также в нем определяются термины “генетически модифицированный организм”, “генетически модифицированная продукция”, “ГМ-продукция как пищевой продукт”, вводится государственная регистрация ГМО и т.д.

В поправках в документ, внесенных перед вторым чтением, запрещается выращивание и ввоз ГМ-кукурузы, а также выращивание в течение пяти лет ГМ сахарной свеклы и рапса.

Помимо этого законопроект:

усовершенствует систему оценки рисков ГМО относительно возможного влияния на здоровье человека и окружающую среду;

внедряет европейские механизмы государственной регистрации ГМО;

совершенствует требования к маркировке ГМ-продукции и вводит правила по ее прослеживаемости;

усиливает госконтроль в сфере обращения с ГМО;

устанавливает ответственность за нарушение законодательства в данной сфере.

Принятие закона является выполнением одного из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС. Он должен способствовать детенизации рынка обращения ГМО и созданию прозрачных правил для ведения бизнеса, связанного с ГМО.

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