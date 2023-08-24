Национальный банк ко Дню Независимости представил новые памятные монеты "Смелость быть.UA" номиналом 5 и 10 гривен.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка, пишет "Экономическая правда".

"Они особенные, ведь обычно монеты посвящаются личностям, событиям или каким-то чисто материальным вещам. Но мы попытались найти что-то, что нас объединяет и стоит того, чтобы быть запечатленным на монете. И мы нашли общую черту, которая является очевидной для всего мира, черту, которая, по сути, стала синонимом слова "украинцы". Это - смелость!", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г (одна тройская унция). Кроме того, монета украшена локальной позолотой (содержание золота - не менее 0,00009 г). Категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", диаметр - 38,6 мм.

Тираж серебряной монеты - до 5 000 штук.

На ее аверсе изображена стилизованная композиция, символизирующая Украину. Образ Родины воплощен в символе трезубца, который находится "на острие" времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории. На абсолютно зеркальном фоне размещено лезвие меча; вверху - малый Государственный Герб Украины.

На реверсе серебряной монеты содержится композиция, символизирующая феномен смелости и героического сопротивления украинского народа.

"В центре изображена золотистая звезда, засияла новой надеждой (символическая параллель - Вифлеемская звезда), которая благодаря невероятной отваге и решимости украинцев разрушила нерушимый идеологический (мифический) "камень-бетон" непобедимости российской армии, что в течение многих десятилетий внушался российской пропагандой всему миру, а также вертикальная надпись: СМЕЛОСТЬ БЫТЬ.UA", - рассказали в Нацбанке.

Памятная монета номиналом 5 гривен сделана из нейзильбера. Ее дизайн повторяет общую стилизованную композицию серебряной монеты с акцентом изображения аверса на лезвии меча, размещенного на матовом фоне, как символический знак готовности украинцев защищать свою независимость с оружием в руках.

Тираж монеты из нейзильбера - 75 000 штук.

Авторы эскизов этих знаковых для каждого украинца памятных монет - киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор - Владимир Атаманчук.

Приобрести памятные монеты "Смелость быть. UA" можно уже с 24 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин будет реализована 1000 серебряных номиналом 10 гривен монет и 15 тысяч монет из нейзильбера номиналом 5 гривен, все они будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, с сентября памятные монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк") - по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Более подробную информацию о начале реализации и точках продажи можно будет узнать на их официальных сайтах.