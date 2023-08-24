Национальный банк ко Дню Независимости представил новые памятные монеты "Смелость быть.UA" номиналом 5 и 10 гривен.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка, пишет "Экономическая правда".
Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г (одна тройская унция). Кроме того, монета украшена локальной позолотой (содержание золота - не менее 0,00009 г). Категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", диаметр - 38,6 мм.
Тираж серебряной монеты - до 5 000 штук.
На ее аверсе изображена стилизованная композиция, символизирующая Украину. Образ Родины воплощен в символе трезубца, который находится "на острие" времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории. На абсолютно зеркальном фоне размещено лезвие меча; вверху - малый Государственный Герб Украины.
На реверсе серебряной монеты содержится композиция, символизирующая феномен смелости и героического сопротивления украинского народа.
Памятная монета номиналом 5 гривен сделана из нейзильбера. Ее дизайн повторяет общую стилизованную композицию серебряной монеты с акцентом изображения аверса на лезвии меча, размещенного на матовом фоне, как символический знак готовности украинцев защищать свою независимость с оружием в руках.
Тираж монеты из нейзильбера - 75 000 штук.
Авторы эскизов этих знаковых для каждого украинца памятных монет - киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор - Владимир Атаманчук.
Приобрести памятные монеты "Смелость быть. UA" можно уже с 24 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин будет реализована 1000 серебряных номиналом 10 гривен монет и 15 тысяч монет из нейзильбера номиналом 5 гривен, все они будут доступны с первого дня продажи.
Кроме того, с сентября памятные монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк") - по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Более подробную информацию о начале реализации и точках продажи можно будет узнать на их официальных сайтах.