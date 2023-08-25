После начала полномасштабного вторжения России в наше государство большое количество людей - особенно женщин с детьми - уехали за границу. На лето многие вернулись в собственные дома, однако сейчас очереди на границах снова бьют рекорды.
О том, как выехать из Украины вместе с ребенком и не испытывать проблем с документами, - в материале РБК-Украина.
Ребенку до 16 лет разрешить уехать из Украины пограничники могут только в сопровождении взрослого. В условиях военного положения это могут быть:
- родители
- один из родителей - мать или отец (на время военного положения нотариальное согласие второго родителя не требуется)
- родственники ребенка - бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, мачеха или отчим (без нотариального согласия родителей, но при наличии документов, подтверждающих родственные связи)
- опекуны
- третьи лица, которым родители дали на это разрешение (при наличии нотариального или заверенного органами попечительства согласия родителей)
Бывают случаи, когда один из родителей официально запрещает выезд ребенка за границу. В такой ситуации нотариальное согласие другой стороны (оригинал) необходимо.
Какие документы необходимы
Обычно, планируя путешествие, следует собирать с собой все документы, которые могут пригодиться. Если вы с ребенком планируете пересекать государственную границу, под рукой должны быть прежде всего:
- свидетельство о рождении (ребенка)
- загранпаспорта (ребенка и взрослого)
Если ребенок выезжает с одним родителем, некоторые рекомендуют иметь при себе также:
- свидетельство о регистрации брака
- паспорт гражданина Украины (взрослого)
- паспорт гражданина Украины - ID-карту (ребенка)
Если ребенок пересекает границу с родственниками, должны быть документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении и т. п.).
Когда ребенок может уехать за границу самостоятельно
Согласно действующему законодательству, право на свободный (самостоятельный) выезд за пределы страны имеют граждане 16 лет и старше. В таком возрасте детям не требуются дополнительные разрешения от родителей или другие сопроводительные документы.
Для пересечения границы 16-летнему гражданину желательно иметь при себе полноценный пакет документов (на все случаи жизни):
- паспорт гражданина Украины (ID-карту)
- идентификационный код (справку о присвоении индивидуального налогового номера (ИНН))
- свидетельство о рождении
- загранпаспорт
- визу (при необходимости)
Главное - заранее подготовиться и сложить все самое ценное в одном удобном и безопасном месте, чтобы нигде ничего не потерять.
Могут не пустить домой
Статьей 1 закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предусмотрено, что гражданин нашего государства ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве на въезд домой.
Поэтому все опасения, что из-за каких-либо проблем вас могут не пропустить обратно в Украину, не имеют под собой никаких оснований.