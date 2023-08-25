Интервью с философом Андреем Баумейстером @andriibaumeister2023@AndriiBaumeister

00:00 Война и цена Независимости

2:30 Одной воли - недостаточно!

3:20 Пример Афганистана

5:05 НАТО в обмен на территории

9:50 Генералы Старого мира. Скоропадский.

11:25 Проигрыш из-за принципов. Проекты столетней давности

12:45 Самая худшая перспектива - авторитаризм

14:00 Украина одновременно ведет войну и революцию

15:06 Эксплуатация боли и ТРАВЛЯ

16:05 Угроза национальной безопасности должна стать БУКВАЛЬНОЙ

17:33 Ритм боли и Президенты-терапевты Украины

21:20 Длинная война и Зеленский до 2028 года

22:45 Война - симптом болезни Украины

24:00 Ментальные установки

26:00 Нелегкая Независимость. Ресурсы и война

27:20 Европейский путь

29:45 Простота и эффективность политтехнологий

31:40 Свое - невостребованно

34:00 Челночная журналистика в Украине

35:50 Людей считают тупыми!

37:15 Свои строители становятся ненужными

38:00 Маргинализированные философы и историки

40:05 Идеологам нужны КУКЛЫ!

42:00 Шаблоны ВСЕХ министров образования

43:40 Гибель Пригожина - это не новость войны

46:45 Можно ли было избежать войны?

49:00 Эпоха плебса. Граждан - нет!

53:10 Украинцы заслужили войну? Первородный грех и коллективная вина

55:09 Безликость украинской политики

57:10 Марево политической истории

58:00 Дневники Вернадского. Сикорский

59:25 Поражение - это глухое небытие