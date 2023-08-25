Интервью с философом Андреем Баумейстером @andriibaumeister2023@AndriiBaumeister
00:00 Война и цена Независимости
2:30 Одной воли - недостаточно!
3:20 Пример Афганистана
5:05 НАТО в обмен на территории
9:50 Генералы Старого мира. Скоропадский.
11:25 Проигрыш из-за принципов. Проекты столетней давности
12:45 Самая худшая перспектива - авторитаризм
14:00 Украина одновременно ведет войну и революцию
15:06 Эксплуатация боли и ТРАВЛЯ
16:05 Угроза национальной безопасности должна стать БУКВАЛЬНОЙ
17:33 Ритм боли и Президенты-терапевты Украины
21:20 Длинная война и Зеленский до 2028 года
22:45 Война - симптом болезни Украины
24:00 Ментальные установки
26:00 Нелегкая Независимость. Ресурсы и война
27:20 Европейский путь
29:45 Простота и эффективность политтехнологий
31:40 Свое - невостребованно
34:00 Челночная журналистика в Украине
35:50 Людей считают тупыми!
37:15 Свои строители становятся ненужными
38:00 Маргинализированные философы и историки
40:05 Идеологам нужны КУКЛЫ!
42:00 Шаблоны ВСЕХ министров образования
43:40 Гибель Пригожина - это не новость войны
46:45 Можно ли было избежать войны?
49:00 Эпоха плебса. Граждан - нет!
53:10 Украинцы заслужили войну? Первородный грех и коллективная вина
55:09 Безликость украинской политики
57:10 Марево политической истории
58:00 Дневники Вернадского. Сикорский
59:25 Поражение - это глухое небытие