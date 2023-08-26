В разгаре август, а значит, в Украине продолжается сбор бахчевых культур. По состоянию на середину августа аграрии собрали более 50 тысяч тонн бахчевых, в том числе 38 тысяч арбузов и более 12 тысяч тонн дынь. Это 20,7% прогнозируемого урожая. Об этом сообщили в Минагрополитики.

В ведомстве отметили, что в настоящее время площадь с которой уже собраны бахчевые культуры составляет 6,2 тысячи га. Средняя урожайность с гектара 81,5 ц.

Наибольшее производство и высокая урожайность бахчевых по состоянию на август в Винницкой области. Там уже собрано 12,6 тыс. тонн с урожайностью 140 ц/га.

Среди лидеров по сбору площадей арбузов Одесская область (1,3 тысячи га), Полтавская (0,7 тысячи га), Винницкая (0,6 тысячи га) и Днепропетровская области (0,5 тысячи га).