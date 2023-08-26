31-летняя Алина Шевченко родом из Харьковской области. Она – капитан и офицер штаба бригады. Женщина служит с 2015 года – сначала мобилизация, а затем контракт. Немало времени провела на фронте в Донецкой и Луганской областях. Говорит, что коротких историй самопринятия и пути осознания идентичности не бывает.

"Мы все рождаемся в предвзятом обществе, где активно навязывают гетеросексуальность и патриархат. И ты в этом океане навязанной нормальности барахтаешься, пока не находишь свой островок комфорта и понимаешь, почему большинство островов тебе не подходят", – сказала Алина для ОО Военные ЛГБТ+.

В выборе партнерши ее поддержала мама. По словам Алины, в коллективе все знают о ее ориентации.

Ее партнерша – харьковская активистка Станислава, которая занимается защитой прав женщин и ЛГБТК+ людей и входит в команду Kharkiv Pride. Церемонию свадьбы провели по традиционному украинскому обряду на Сумской улице в Харькове. Девушек обсыпали овсом, пшеницей, рисом, лепестками и не только. Бросание букета невесты тоже состоялось.





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