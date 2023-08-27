- Что предшествовало независимости Украины. - Ситуация 1990-1991 годов. - Почему США и Германия были против независимости? - Что происходит сейчас с социальной психологией? - Почему падает уровень образования? - Как и почему людей превращают в программы? - В чем мы сегодня остро нуждаемся? Об этом и о много другом беседуем с Натальей Влащенко: / @vvlashchenko

0:00 начало

1:45 Независимость: долгий путь или внезапный дар?

3:46 Август, 1991 год, Форос : на геополитических перепутьях

6:46 Границы были только географические

8:38 Мы знаем, куда мы движемся?

12:26 Адаптивная и законопослушна нация или гуляй-поле и казацкая Сич?

15:38 Социальный климат в Украине: социально-психологические неврозы

21:46 Как навешиваются ярлыки и маргинализируются думающие личности

25:40 Как сегодня быть историком Украины?

28:27 Ложные модели построения

33:09 Деградация общего уровня образования

42:29 Ленты новостей в социальных сетях и электронных СМИ: полное отсутсвие информации

46:42 Длительный процесс для создания новой Украины 50:35 Кто сегодня может послужить нам примером?