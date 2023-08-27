Накануне министры иностранных дел Украины и Турции обсудили возможности восстановления зерновой сделки. По мнению турецкой стороны, полноценной альтернативы первоначальной сделке с точки зрения устойчивости нет. Но возможность выхода России из соглашения "была ожидаемой и обсуждаемой".
Киев активно ищет решения для защиты своих судов от возможных атак России. К ним относятся увеличение наземных маршрутов экспорта, а также возможная система конвоев с сопровождением военно-морских сил НАТО, но последняя идея не была принята США.
Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции:
Кроме того в Украине подвергли резкой критике позицию пяти стран ЕС, намеренных до конца года продлить запрет на импорт дешевого украинского зерна, из-за которого страдают местные фермеры.
Текущий запрет на импорт, поддерживаемый Евросоюзом, действует до 15 сентября.
Две недели назад Румыния заявила, что может эффективно удвоить транзит украинского зерна, чтобы помочь Киеву преодолеть трудности, при этом сам Бухарест придерживается запрета.