Новая Зеландия предоставит украинским беженцам разрешение на постоянное проживание. До сих пор они могли находиться в этой стране на основе специальной годичной визы, сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что в прошлом году после российского вторжения в Украину новозеландское правительство ввело специальную "украинскую" визу, которая предоставляла гражданам Украины право оставаться в Новой Зеландии в течение 12 месяцев. В феврале срок действия таких виз продлили еще на год.

Однако правительство решило прекратить прием заявок на получение этой спецвизы после 15 марта следующего года. А тем, кто уже оформил или успеет оформить эту визу до указанной даты, предоставят право на постоянное проживание в Новой Зеландии.

"Многие из тех, кто искал безопасности здесь, в Новой Зеландии, никогда бы не надеялись остаться здесь надолго, но поскольку война продолжается, у нас есть гуманитарное обязательство обеспечить им определенность", — сказал министр иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтл.

По данным новозеландского правительства, сейчас выдано в общей сложности 1510 "украинских" виз. Сейчас на территории Новой Зеландии остается около 340 владельцев такого документа.

Те, кто пожелает получить разрешение на постоянное проживание, должны будут предоставить медицинскую справку, пройти проверку добропорядочности (проверка характера) и дополнительную идентификацию личности. Им также придется заплатить дополнительный сбор в размере 1200 новозеландских долларов (708 долларов США).

Украинские беженцы за границей - последние новости

По последним данным в странах Евросоюза сейчас находятся более 4 млн беженцев из Украины, получивших статус временной защиты. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии. В последнее время украинцы активнее едут именно в Германию.

Учитывая затяжной характер войны, национальные правительства европейских стран начали пересматривать введенные в прошлом году программы поддержки украинских беженцев. Например, в Чехии власти решили несколько сократить расходы и урезать определенные выплаты украинцам.