Каждый год перед началом отопительного сезона правительство делает условия получения субсидий все более жесткими и сложными, в результате количество субсидиантов за последние 5 лет сократилось втрое.

Вот и в этом году правительство приказало максимально проверить всех субсидиантов, чтобы выявить нарушителей и урезать выплаты субсидий на ЖКХ. Несмотря на то, что верификация проводится ежегодно, в этом году вводится ее усиленный вариант, и данные будут сверяться сразу из четырех реестров.

Если во время верификации будут обнаружены нарушения, выплаты пособия прекратят и заставят вернуть государству.

Правительство ввело критерии по которым гражданам отменят субсидию:

- наличие задолженности за коммунальные услуги свыше 680 гривен;

- если член семьи не платит ЕСВ более 3 месяцев;

- если за последние полгода член семьи приобрел имущество более чем на 50 тысяч гривен;

- если в семье кто-то имеет депозит более 100 тысяч гривен;

- если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров или дом – 230 квадратных метров;

- наличие автомобиля, которому меньше 5 лет, или наличие в семье двух авто, которым более 15 лет;

- если в семье есть взрослый, официально не обучающийся, не работающий и не имеющий статуса безработного;

- работающий член семьи получает меньше минимального размера выплат.

Кстати, украинцы массово жалуются, что им не вовремя выплачивают субсидии.

Соответствующие обращения регулярно появляются в комментариях на официальной странице Пенсионного фонда в социальной сети Facebook.

Это произошло из-за непрофессионального, вредного решения передать оформление и выплату субсидий в Пенсионный фонд (где пенсии, а где субсидии).

Всем, кто получает или претендует на субсидию необходимо уже сейчас заранее обратиться в Пенсионный Фонд за ее оформлением!

Для назначения жилищной субсидии предоставляется заявление и декларация.

По обстоятельствам:

- в случае проживания заявителя в арендуемом жилье - договор аренды,

- копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности за коммунальные услуги.

В случае необходимости граждане могут предоставлять другие документы, например, справку внутренне перемещенного лица.

Человек, обращающийся за назначением субсидии, предъявляет свой паспорт гражданина Украины или временное удостоверение.

Все документы подаются в подразделения Пенсионного фонда Украины!

На субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году в бюджете предусмотрено 24,4 млрд. грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую ​​помощь. В то же время, по оценкам экспертов, общая сумма задолженности населения за услуги ЖКХ уже достигает 150 млрд. грн!

Кстати, до "реформ" Порошенко долг украинцев по ЖКХ составлял около 13 млрд грн. Тогда же количество семей-участников программы жилищных субсидий составило 2,9% от общего количества семей Украины.

В президенты Порошенко и правительств Яценюка и Гройсмана повысили цены на газ в 11 раз. И к концу 2017 года субсидии уже получали 7 млн. украинских семей, а это половина домохозяйств страны!

Однако МВФ приказал закрыть этот аттракцион невиданной щедрости и сокращать количество субсидиантов. И с тех пор проблему нехватки средств на субсидии власти решают путем сокращения получателей субсидий...

Понятно, что субсидии – бремя для госбюджета. Каждый год на них идут десятки миллиардов бюджетных гривен. Поэтому попытки чиновников сократить бюджетные расходы вполне понятны. Но для того чтобы решить эту проблему, нужно властям кардинально менять подход: увеличивая через развитие национальной экономики доходы населения. Таким образом, все больше украинских домохозяйств могли бы самостоятельно справиться с оплатой "коммуналки".

Среднестатистическая европейская семья, допустим, тратит не более 10% совокупного семейного дохода на оплату жилья и коммунальных услуг. У нас этот показатель достигает 30%. Когда и в Украине он снизится до цивилизованных европейских параметров параметров, субсидии населению не понадобятся.

Достичь этого можно либо уменьшив тарифы, чтобы они были подъемными для большинства семейных бюджетов, либо существенно увеличив доходы граждан, чтобы те могли самостоятельно содержать собственное жилье.

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