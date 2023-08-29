



Интервью с @RUSLANBORTNIK00:00 Война ВНЕЗАПНО закончится? 1:25 Надежда не на победу, а на завершение войны 2:20 Вторая Крымская война 4:00 Искусственную войну закончит СГОВОР! 5:40 Перелом в РИТОРИКЕ. 6:55 Обществу нужны победы 8:20 Большая часть украинцев за заморозку 10:05 Социология в России 11:00 Зеленский не может себе позволить потери территорий 12:10 Грабли завышенных ожиданий 13:30 Война России против Китая. План Киссинджера 15:00 США выгоднее договариваться с Россией, чем с Китаем 17:45 Размен будет при республиканцах 19:25 Импичмент Байдена. Слова Рамасвами 21:45 Заявление Грэма - это не о выборах 23:40 Война в Украине - инвестиция США? 26:25 Перенапряжение США 26:56 Воспоминания Шольца. Украина - крайняя 29:35 Пять миллиардов на выборы в Украине 32:20 Новый кредит доверия Зеленскому 33:30 Не надо обижаться на сенаторов 35:40 Коррупция и госизмена 37:30 Пари министра обороны. Усиление СБУ 40:05 Радикальный и высокопарный президент 41:20 Внезапный сценарий войны 43:00 Украинцев хватит, но... 44:05 История Дикого поля. Режим Руины 46:05 Встреча Путина и Эрдогана. 49:40 График поездок от Пескова 51:10 Контрнаступление закончится дождями 54:20 Байден отползёт, а кандидатом станет Мишель Обама 57:20 Угрозы за песни под гитару 59:25 Плевок в военкома в Полтаве 1:00:30 Государь и люди государевы 1:01:15 Украинцы устают и ЗВЕРЕЕЮТ