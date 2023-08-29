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Украина отправила первое с начала российского вторжения судно, которое было загружено не продуктами питания, а сталью.
Как сообщил в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский, это к тому же второе судно, которое покинуло украинские порты после выхода россии из "зерновой сделки".
Вместе с тем обозреватель Игаль Левин отметил, что речь идет о балкере Primus под флагом Либерии, которое после прохождения болгарской Варны сменил свой курс на Дакар (Сенегал).
"Успех его плавания будет означать для Украины возможность торговать собственной сталью морским путем, в случае если русские попытаются перехватить его — это будет значить серьезный дипломатический скандал, в том числе и со странами Африки, где Кремль пытается сохранить остатки влияния", — прокомментировал он.