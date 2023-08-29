 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 16:00

ЮНІСЕФ попередила про погіршення шкільної освіти в Україні

Категорія: Новини / Наука та освіта

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

По данным ЮНИСЕФ, дети по всей Украине демонстрируют признаки потери знаний, включая ухудшение результатов обучения по украинскому языку, чтению и математике.

Как передает «Голос Америки», в новом исследовании отмечается, что в результате войны и предшествующей пандемии COVID-19 школьники четвертый год сталкиваются со сбоями в образовательном процессе.

«Внутри Украины нападения на школы не прекращаются, из-за чего дети испытывают глубокие страдания и лишаются безопасных мест для обучения. В результате им сложно не только добиваться прогресса в обучении, но и сохранении знаний, полученных, когда школы работали в полную силу», – заявила региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Регина де Доминисис.

По последним данным, до 57% учителей отмечают ухудшение знаний учащихся по украинскому языку, до 45% – по математике, до 52% – по иностранному языку.

Только треть учащихся начальной и основной школы (1-9 классы) в Украине получают полноценное очное образование, отметила ЮНИСЕФ. Треть получают образование в смешанной форме, и еще одна треть полностью обучается дистанционно.




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 