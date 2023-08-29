По данным ЮНИСЕФ, дети по всей Украине демонстрируют признаки потери знаний, включая ухудшение результатов обучения по украинскому языку, чтению и математике.

Как передает «Голос Америки», в новом исследовании отмечается, что в результате войны и предшествующей пандемии COVID-19 школьники четвертый год сталкиваются со сбоями в образовательном процессе.

«Внутри Украины нападения на школы не прекращаются, из-за чего дети испытывают глубокие страдания и лишаются безопасных мест для обучения. В результате им сложно не только добиваться прогресса в обучении, но и сохранении знаний, полученных, когда школы работали в полную силу», – заявила региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Регина де Доминисис.

По последним данным, до 57% учителей отмечают ухудшение знаний учащихся по украинскому языку, до 45% – по математике, до 52% – по иностранному языку.

Только треть учащихся начальной и основной школы (1-9 классы) в Украине получают полноценное очное образование, отметила ЮНИСЕФ. Треть получают образование в смешанной форме, и еще одна треть полностью обучается дистанционно.