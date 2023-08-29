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Сьогодні, 20:00

Українцям перерахують мінімалку

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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В Украине минимальная зарплата в 2024 году составит 8000 грн (увеличится на 1300 грн, или на 19,4%). Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на документ Министерства финансов Украины, разосланный в органы местной власти для разработки местных бюджетов.

Первое повышение минималки может произойти с 1 января 2024 года – до 7100 гривен, а с 1 июля 2024 года – до 8000 гривен.

В 2025 году ожидается повышение минимальной зарплаты до 8370 гривен, а в 2026 году – до 8956 гривен.

Людмила Черенько, экономист, эксперт по вопросам социальной экономики и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при НАН Украины, рассказывает: судя по документу, на первое полугодие 2024-го правительство фактически планирует заморозить ситуацию, которая есть сейчас.



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