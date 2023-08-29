Первое повышение минималки может произойти с 1 января 2024 года – до 7100 гривен, а с 1 июля 2024 года – до 8000 гривен.

В 2025 году ожидается повышение минимальной зарплаты до 8370 гривен, а в 2026 году – до 8956 гривен.

Людмила Черенько, экономист, эксперт по вопросам социальной экономики и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при НАН Украины, рассказывает: судя по документу, на первое полугодие 2024-го правительство фактически планирует заморозить ситуацию, которая есть сейчас.