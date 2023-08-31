Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский 20-го августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. За богослужением в этот день читали отрывок из Евангелия от Матфея, который содержит притчу о немилосердном должнике. 23-го августа, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в храме Тихвинской иконы Божией Матери на Свято-Андреевском подворье в Одессе почтили память архимандрита Феодорита (Крестовникова). Заупокойную Божественную литургию возглавил викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор в сослужении духовенства города. Также архиепископ Виктор совершил панихиду на месте упокоения архимандрита Феодорита на территории второго Христианского кладбища.

В пострадавшем от ракетного удара Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы продолжаются восстановительные работы перед консервацией верхнего храма. 21-го августа о ходе работ рассказал помощник настоятеля собора протоиерей Мирослав Вдодович. https://eparhiya.od.ua/donate физические лица - клиенты Privat Bank и Mono Bank перечисляют средства на карту Благотворительного фонда 5169330521251063 физические лица - клиенты других банков перечисляют средства по полным реквизитам: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВ ТА МИЛОСЕРДЯ» ЄДРПОУ 43611540 UA IBAN563052990000026001044912781 (карта 5169330521251063) (валюта ГРН) UA 85 305299 00000 26006034914299 USD (доллары США) UA 02 305299 00000 26005044925451 EUR (евро) UA 62 305299 00000 26004044925957 PLN (польские злотые) В ЮГ ГРУ АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 С пометкой НА ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ СОБОР Для получения подробной информации обращайтесь на горячую линию Одесской епархии УПЦ: VIBER, WhatsApp, Telegram +380936150820

В День Независимости Украины, 24-го августа, в монастырях и храмах Одесской епархии совершили молебны об установлении мира в Украине и панихиды о погибших защитниках страны. Так, в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре в этот день после окончания Божественной литургии духовенством обители было совершено молебное пение. Братия монастыря вместе с верующими молились за воинов, защищающих Украину, за мир на нашей земле. В День Независимости Одесская епархия и семья рестораторов-благотворителей Заричанских отправили на самые сложные участки фронта угощения воинам, тем самым выражая свою благодарность и поддержку нашим защитникам, а также передали иконы Божией Матери «Касперовская». Молодежь Одессы собралась вместе в Спасо-Преображенском кафедральном соборе для того, чтобы поздравить всех украинцев с Днем Независимости. Ребята пожелали как можно быстрее отстроить родную Украину и отметили, что они сделают для этого все возможное. При Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре прошла вступительная кампания на регентском, иконописном и золотошвейном отделениях Одесской духовной семинарии. Перед началом экзаменов перед монастырской часовней в честь Бориса и Глеба был совершен молебен, который возглавил ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко.

20-го августа в нижнем храме Спасо-Преображенского собора состоялся молебен об окончании учебного года на Катехизаторских курсах имени святителя Иннокентия Одесского. Молебен возглавил заведующий курсами протоиерей Андрей Гавриленко. Он также вручил свидетельства курсантам, которые окончили базовое и церковно-практическое направления. Православные катехизаторские курсы Одесской епархии объявляют набор на новый учебный год, прием документов проходит с 29-го августа по 10-е сентября. «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то» (Мк.3;24).

Пока внутри качествует единомыслие лукавства греховного, крепко бывает в нас царство тьмы и греха; но когда благодать Божия плененную грехом часть духа привлечет к себе, освободив ее из плена, тогда происходит внутри разделение: грех на одной стороне, добро на другой, - говорит нам святитель Феофан Затворник. Коль скоро, вследствие этого возбуждения, сознанием и свободой человек сочетается с добром, грех теряет всякую опору и идет к разложению. Постоянство в принятом добром намерении и терпение в трудах по нему совсем расстраивают грех и истребляют. Тогда начинается царство добра внутри, и стоит, пока не вкрадется какое-либо злое помышление и не произведет снова разделения. Дай только ход зародившемуся греховному побуждению, сочетайся с ним и произведи его в дело - опять начнет добро слабеть, а зло расти, пока совсем его не истребит. Это почти непрерывная история внутренней жизни у тех, которые слабосердечны и не имеют твердого нрава.