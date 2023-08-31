00:00 Правильная сторона истории, на которой стоит Китай

02:20 Эпоха суверенных цивилизаций

3:20 Китайский метод торгов

6:20 БРИКС - пол-мира? Европа - окраина Западного мира

8:18 Фукуяма против Хантингтона. Ядро цивилизаций

11:15 Концепция Данилевского. Единого человечества быть не может

12:40 Система взаиморасчетов - первый шаг

14:00 Место России в БРИКС. Заявка на отдельную цивилизацию

15:00 Гегемон без гегемона и война в Украине

16:15 Тотальная война и мобилизация в Украине

19:25 Власть в Украине идет ва-банк

20:40 Полтавский суд и незаконность мобилизации

21:35 Модель кочевников

22:25 Политические права и военные обязанности

24:00 Пропасть между словом и делом. Жертва ради общего блага

25:35 Сословный характер войны

26:10 Социальная структура 17 века

29:05 Рабство и война. Гражданство - это собственность.

34:50 Лояльность легионов

35:35 Военное сословие и ополчение наемников

36:50 Школьное образование воспитывает СОЛДАТ

40:15 Лицемерие системы. Противоречия и риск

42:10 Российская мобилизация - государственные наемники

44:00 В украинском гимне - предела нет

44:35 Скандал с Папой Римским. Игра Святого Престола

47:35 Визит Папы в Китай. Католичество на продажу

48:50 Воцерковление трансгендеров и лгбт

50:10 Заявления кандидата Рамасвами. Ницше

54:00 Американский подход к ожиданиям

55:40 Почему не получилось? Расчеловечивание россиян

58:45 Гуманизм Кеннеди и Рамасвами

1:00:15 Как изменился глобализм? Война в Украине все поменяла

1:04:00 Новых правил нет.

1:05:35 Смех, который скрывает страх