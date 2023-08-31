00:00 Правильная сторона истории, на которой стоит Китай
02:20 Эпоха суверенных цивилизаций
3:20 Китайский метод торгов
6:20 БРИКС - пол-мира? Европа - окраина Западного мира
8:18 Фукуяма против Хантингтона. Ядро цивилизаций
11:15 Концепция Данилевского. Единого человечества быть не может
12:40 Система взаиморасчетов - первый шаг
14:00 Место России в БРИКС. Заявка на отдельную цивилизацию
15:00 Гегемон без гегемона и война в Украине
16:15 Тотальная война и мобилизация в Украине
19:25 Власть в Украине идет ва-банк
20:40 Полтавский суд и незаконность мобилизации
21:35 Модель кочевников
22:25 Политические права и военные обязанности
24:00 Пропасть между словом и делом. Жертва ради общего блага
25:35 Сословный характер войны
26:10 Социальная структура 17 века
29:05 Рабство и война. Гражданство - это собственность.
34:50 Лояльность легионов
35:35 Военное сословие и ополчение наемников
36:50 Школьное образование воспитывает СОЛДАТ
40:15 Лицемерие системы. Противоречия и риск
42:10 Российская мобилизация - государственные наемники
44:00 В украинском гимне - предела нет
44:35 Скандал с Папой Римским. Игра Святого Престола
47:35 Визит Папы в Китай. Католичество на продажу
48:50 Воцерковление трансгендеров и лгбт
50:10 Заявления кандидата Рамасвами. Ницше
54:00 Американский подход к ожиданиям
55:40 Почему не получилось? Расчеловечивание россиян
58:45 Гуманизм Кеннеди и Рамасвами
1:00:15 Как изменился глобализм? Война в Украине все поменяла
1:04:00 Новых правил нет.
1:05:35 Смех, который скрывает страх