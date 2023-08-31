Это исключительное стечение астрологических обстоятельств, но с точки зрения астрономии, практически ничего уникального здесь нет. В ночь на 31 августа жители Земли могли наблюдать событие, которое можно назвать вторым «голубым суперлунием» подряд.

Это исключительное стечение астрологических явлений, ни у одного из которых нет почти никакого астрономического смысла и о котором говорят лишь потому, что используемый людьми григорианский календарь не совпадает с лунными циклами.

«Суперлуние» — это когда полнолуние примерно совпадает с перигеем, точкой орбиты, когда Луна ближе всего подходит к Земле. В зависимости от толкования — насколько «примерно» — в календарном году в среднем может быть 2-4 суперлуния. Они всегда следуют одно за другим подряд. Оба августовских полнолуния в этом году — суперлуния в более строгом толковании.

«Голубой луной» называется одно из полнолуний, когда в календарном году их оказывается 13 вместо 12. Так происходит раз в 3-4 года. Причём есть два варианта толкований. Это или третье полнолуние из четырёх в одном сезоне, или второе в одном месяце. Так что в этом году оба августовских полнолуния можно называть «Голубой луной». К реальному цвету наблюдаемой Луны термин никакого отношения не имеет, а происходит от англоязычного выражения «Под голубой луной», что примерно соответствует фразе «После дождичка в четверг».

В следующий раз нечто подобное повторится в 2037 году.