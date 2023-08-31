Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил нового министра обороны страны. Как пишет Би-Би-Си, им стал Грант Шаппс, в последнее время возглавлявший министерство энергетики. Он пообещал продолжать поддерживать Украину.

Шаппс сменяет на посту главы министерства обороны Бена Уоллеса, который недавно заявил о своей отставке. Уоллес возглавлял британское оборонное ведомство последние четыре года и сыграл решающую роль в том, как Британия поддерживала Украину в ее борьбе против российской агрессии после 24 февраля 2022 года.

В соцсети X (ранее известной как твиттер) Шаппс пообещал, что под его руководством минобороны Британии продолжит помогать Украине.

«Я с нетерпением жду возможности работать с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжения поддержки Великобританией Украины в ее борьбе против варварского вторжения Путина», - написал Шаппс в своем твите.

Шаппс только на прошлой неделе побывал в Киеве в рамках своей предыдущей роли главы министерства энергетической безопасности. Там он обсуждал вклад Великобритании в восстановление Украины, включая кредитные гарантии в размере 192 миллионов фунтов стерлингов (около 240 млн долларов США).

Теперь, когда Шаппс покинул пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности, на него назначили Клэр Кутино - бывшую замглавы министерства по вопросам детей и семьи, и в прошлом советницу премьер-министра Риши Сунака.

Неожиданная замена

Предшественник Шаппса Бен Уоллес, который до карьеры в политике служил в шотландской армии, подтвердил свое решение об отставке в июле. Тогда он сообщил, что покинет свой пост, когда премьер-министр будет проводить перестановки в правительстве и определится с его заменой.

«Я начал карьеру в политике в Шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати», - рассказал тогда политик в интервью Sunday Times.

Назначение Шаппса новым министром обороны стало сюрпризом для британских наблюдателей, так как его имя не называли в числе предполагаемых кандидатов на замену Уоллеса.

Бен Уоллес был большим другом Украины

Но, как пишет Генри Зеффман, шеф-корреспондент Би-би-си по вопросам политики, выбор этого долгожителя британского кабинета министров можно объяснить тремя причинами.

«Во-первых, у Шаппса огромный опыт… Он периодически возглавлял разные ведомства с 2010 года. (…) Во-вторых, он уже некоторое время занимается вопросом войны в Украине в рамках своей работы по энергетической безопасности», - отмечает корреспондент.

«Наконец, его считают одним из самых уверенных и способных коммуникаторов в правительстве. Поскольку выборы уже не за горами, Сунак и его команда явно ценят этот навык», - добавляет Заффман.

Корреспондент ссылается на тот факт, что в начале 2025 года в Британии грядут всеобщие выборы, и Консервативная партия, которую представляет нынешнее правительство, по опросам, имеет большие шансы на них проиграть.

Реакция оппозиции

Главная оппозиционная партия в правительстве, Лейбористская, поздравила Шаппса с его новой ролью, добавив, что теперь именно на нем лежит ответственность за ослабленное состояние Вооруженных сил Великобритании после 13 лет нахождения у власти Консервативной партии.

«Первой обязанностью любого правительства является обеспечение безопасности нашей страны, и я всегда буду работать с новым министром обороны на этой основе, особенно по Украине», - написал в твите теневой министр обороны Джон Хили.

«Но после 13 лет провалов тори в области обороны смена руководства не изменит эти результаты деятельности», - добавил он.

Еще в феврале предыдущий министр обороны Бен Уоллес заявил Би-би-си, что Великобритании необходимо начать «должным образом инвестировать в оборону».

По его словам, армия была опустошена за последние 30 лет, а война на Украине «обнажила наши уязвимые места».