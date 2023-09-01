Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил ход украинского контрнаступления, отметив, что украинцы превосходят ожидания союзников, возвращая контроль над все новыми территориями в этих сложных условиях.

Как отметил Столтенберг в интервью CNN, украинцы продолжают завоевывать позиции, оттесняя россиян, прорываясь сквозь хорошо защищенные территории, в частности, минные поля, пишет УНИАН.

"Поэтому сейчас еще важнее поддерживать их, ведь мы знаем, что эта борьба является нелегкой для украинцев, но они достигают успехов", - отметил Столтенберг

Также он опроверг критические оценки некоторых западных союзников и экспертов относительно медленного контрнаступления ВСУ и отметил, что между союзниками и Украиной ведется постоянный диалог.

"Мы видим, что украинцы снова и снова превосходят ожидания", - отметил Столтенберг, напомнив, что когда Россия вторглась в Украину в прошлом году, никто не ожидал, что Украина продержится больше нескольких дней.

"Но они освободили север - Киев, восток - Харьковскую область, территорию на юге - Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов", - заявил Столтенберг.

"Нам нужно доверять им. Мы советуем, мы помогаем, мы поддерживаем, но в конце концов украинцы должны быть теми кто принимает решения", - подчеркнул генсек НАТО.

Контрнаступление Украины - последние оценки

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что контрнаступление украинских войск происходит по утвержденному плану. В то же время он отметил, что радикально ситуацию изменить может наличие у Вооруженных сил Украины современных истребителей.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают продвигаться на южном направлении. 22 августа ВСУ прорвались в Работино, которое было для них самым большим препятствием в продвижении в сторону Токмака.