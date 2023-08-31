Заявление советника Андрея Ермака Алексея Арестовича о необходимости переименовать Украину в Украину-Русь было логическим продолжением упоминания Киевской Руси в речи Владимира Зеленского на 30-летие Дня независимости Украины. В новой беседе с философом Сергеем Дацюком мы рассматриваем проблему присутствия Украины в истории и запускаем цикл бесед на эту тему. Стенограмма беседы на "Хвиле" https://hvylya.net/interview/237621-s...