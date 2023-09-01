Ночью злоумышленник пробрался в дом 54-летней женщины и пригрозил ей физической расправой – а для убедительности зажигалкой поджег на ней одежду. Затем грабитель забрал у женщины 300 гривен, мобильный телефон и изнасиловал потерпевшую.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник попытался убить свою жертву – он связал ей руки простыней, повалил на пол, забросал одеждой и поджег. На помощь потерпевшей прибежал сосед, услышав ее крики. Он же и вызвал полицию.

Уже на утро полицейские разыскали злоумышленника и задержали его. Фигуранту сообщили о подозрении. За содеянное правонарушителю грозит пожизненное заключение сообщили в пресс-службе облполиции.



