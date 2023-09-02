На каяке 63-летний гражданин США пришвартовался к украинскому берегу, недалеко от города Рени. Почти 60-дневное путешествие по Дунаю на каяке закончилось для калифорнийца нарушением государственной границы Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Необычное нарушение государственной границы произошло на реке Дунай.

Иностранец объяснил, что ошибся и случайно воспринял украинский берег как зону ЕС.

Он рассказал, что вышел по Дунаю из Германии, прошел Австрию, Словакию, Хорватию, Венгрию, Сербию, Болгарию и Румынию. После чего планировал дойти Георгиевским устьем до Черноморского побережья – села Сфинту-Георге, но ошибся. Путешествие американца длилось 57 дней, в ходе которого он периодически пришвартовывался к берегу разных стран для пополнения запасов провизии.

Пограничники оформили на иностранца протокол об административном правонарушении. После рассмотрения дела судом он будет передан в порядке реадмиссии румынской стороне. Похожее нарушение границы на Дунае пограничники фиксировали более месяца назад. Тогда, находясь на воде 51 день, перепутал берега гражданин Франции.





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