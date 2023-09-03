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Сьогодні, 16:00

ЕС дал "зелёный свет" адаптированной вакцине от COVID-19

Категорія: Новини / Online конференция

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Еврокомиссия одобрила адаптированную вакцину против COVID, разработанную компанией BioNTech-Pfizer 

Готовясь к очередному всплеску заболевания в ближайшие месяцы, Еврокомиссия дала зелёный свет новой версии вакцины против COVID-19 - Comirnaty XBB.1.5.  Её разработала компания BioNTech-Pfizer для реагирования на новые варианты вируса. 

В коммюнике, опубликованном Бресселем, говорится, что это третья адаптация вакцины, знаменующая собой ещё одну важную веху в борьбе с болезнью. Она разрешена для взрослых, детей и младенцев старше шести месяцев.

В соответствии с предыдущими рекомендациями Европейского агентства по лекарственным средствам вакцинация должна проводиться однократно, независимо от истории прививок от Covid.

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