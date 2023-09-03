Бывший олигарх Игорь Коломойский покинул Шевченковский райсуд Киева, где его арестовали с правом выйти под залог в 509 миллионов гривен. При выходе из здания суда его сопровождал спецназ СБУ. Комментировать решение суда Коломойский отказался. Его увезли на черном бусе.

Суд принял решение об избрании меры пресечения для Коломойского в виде взятия под стражу на 60 дней с правом внесения более чем полумиллиардного залога. Срок пребывания бизнесмена под арестом — до 31 октября.

Суд проходил в закрытом режиме, согласно требованию Коломойского, который потребовал, чтобы его не снимали журналисты.

Адвокат Коломойского Александр Лысак заявил, что его подзащитный не будет вносить залог 509 миллионов. Об этом он сказал после завершения суда по избранию бизнесмену меры пресечения.

Также адвокат заявил, что Коломойский будет подавать апелляцию на решение суда.

По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновали вынесенную меру пресечения (арест с правом выйти под залог).

Сегодня СБУ вручила Коломойскому подозрение по двум статьям — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

2 сентября Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение, в котором пообещал, что правоохранители доведут до конца все расследования в отношении тех, “кто ставит себя выше закона и любых правил, кто грабит Украину”.

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