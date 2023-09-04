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Учора, 20:00

Зеленський повідомив про проходження ще двох суден тимчасовим "зерновим коридором"

Категорія: Новини / Політика

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Еще два судна успешно прошли нашим временным маршрутом после остановки “зернового коридора”. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в X (Twitter).

“Еще два судна успешно прошли нашим временным “зерновым коридором”. Украина восстанавливает настоящую свободу судоходства в Черном море. Свобода требует решительности”, — написал президент.

Также Зеленский поблагодарил работников портов и всех, кто обеспечивает безопасное функционирование коридора. 

Мы призываем союзников поддержать наши усилия, предоставив больше систем противовоздушной обороны. Вместе мы способны защитить свободу судоходства в Черном море и за его пределами”, — добавил Зеленский.



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