Еще два судна успешно прошли нашим временным маршрутом после остановки “зернового коридора”. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в X (Twitter).

“Еще два судна успешно прошли нашим временным “зерновым коридором”. Украина восстанавливает настоящую свободу судоходства в Черном море. Свобода требует решительности”, — написал президент.

Также Зеленский поблагодарил работников портов и всех, кто обеспечивает безопасное функционирование коридора.

Мы призываем союзников поддержать наши усилия, предоставив больше систем противовоздушной обороны. Вместе мы способны защитить свободу судоходства в Черном море и за его пределами”, — добавил Зеленский. “



