



00:00 Коломойский за решеткой 2:00 Зачем Коломойского взяли именно сейчас? 5:10 Коломойский оказался слабым звеном 6:21 Компроматы не помогут! Четвертый провал 9:30 Зеленский выиграет любые выборы 11:10 Сражение за миллиард 13:15 Передел активов Коломойского 16:10 Новые олигархи Зеленского 18:20 Министр обороны - отвратительный ПОСТ! 20:20 Фонд госимущества 22:00 Резников - устал 25:25 Почему именно Умеров? 28:35 Ужесточение мобилизации. Стрелки на Залужного 32:05 Жесткая система, как в Израиле 35:30 Военком - главный человек 37:00 С большой армией легче просить деньги 41:00 Демография - не аргумент! 43:50 У людей только поперли ЗАРАБОТКИ! Победа... 46:10 Договориться невозможно? 48:10 Соглашение о прекращении огня