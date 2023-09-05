Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства временно оккупированного Крыма, принятый Верховной Радой 23 августа — в день проведения третьего саммита Крымской платформы. Об этом 4 сентября сообщили в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым, передает Фокус.
Закон вступит в силу на следующий день после его официальной публикации. Тогда будут введены в действие решения, принятые украинским парламентом еще в 2016 и 2020 годах. Изменения касаются декоммунизации и нового районного деления Крыма.
Кабинету Министров поручают в течение месяца определить границы и админцентры новообразованных громад, а также в течение трех месяцев создать райадминистрации. Кроме того, Кабмин должен внести на рассмотрение ВР законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после его освобождения.
"Уверены, что этот шаг является очень важным на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова", — заявило Представительство.
Напомним, 23 августа президент Владимир Зеленский открыл саммит Крымской платформы. Тогда он заявил, что освобождение полуострова станет крупнейшим антивоенным шагом в Европе.
Также 23 августа во время саммита Владимир Зеленский отметил, что Россия сможет закрыть глаза на деоккупацию Крыма, как это уже делала, отступая с захваченных территорий.