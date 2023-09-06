Лидер Индии уже стал отправлять приглашения на ужин в рамках саммита G20 от имени президента Бхарата, а не президента Индии. Предполагается, что правительство внесет резолюцию о переименовании Индии в ходе специальной сессии парламента, запланированной на период с 18 по 22 сентября. Бхарат — древнее название Индии, которое правительство стремится официально вернуть. "Индию" же предлагают даже не упоминать в Конституции, как навязанный Великобританией "символ рабства".
Правительство Индии под руководством премьер-министра Нарендры Моди может принять резолюцию об изменении официального названия страны на Бхарат. Этот вопрос будет решаться во время специальной сессии парламента 18-22 сентября. Все детали собрали 5 сентября в издании The Economic Times.
Лидер Конгресса Джайрам Рамеш подтвердил, что официальные приглашения от Драупади Мурму на встречу G20 были подписаны уже именем "президента Бхарата".
Переименование также поддержала партия "Раштрия сваямсевак сангх". Парламентарии убеждены, что древнее название Бхарат должно быть восстановлено и оставаться неизменным. Один из чиновников действующее название назвал символом "колониального рабства", навязанным британцами. Он выступил за то, чтобы "Индия" даже не упоминалась в Конституции.
Однако идея изменения названия понравилась не всем чиновникам. Национальный лидер партии "Ам Адми Парти" Арвинд Кеджривал раскритиковал инициативу. Он подчеркнул, что страна принадлежит людям, а не партиям.
НАЗВАНИЕ "ИНДИЯ" ОСТАЁТСЯ СВОБОДНЫМ. ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ЗАРЕГИТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК НА СЕБЯ. Платить будут не только торговцы индийским чаем, но и индюки.