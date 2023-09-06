



Лидер Индии уже стал отправлять приглашения на ужин в рамках саммита G20 от имени президента Бхарата, а не президента Индии. Предполагается, что правительство внесет резолюцию о переименовании Индии в ходе специальной сессии парламента, запланированной на период с 18 по 22 сентября. Бхарат — древнее название Индии, которое правительство стремится официально вернуть. "Индию" же предлагают даже не упоминать в Конституции, как навязанный Великобританией "символ рабства".

Правительство Индии под руководством премьер-министра Нарендры Моди может принять резолюцию об изменении официального названия страны на Бхарат. Этот вопрос будет решаться во время специальной сессии парламента 18-22 сентября. Все детали собрали 5 сентября в издании The Economic Times.

Лидер Конгресса Джайрам Рамеш подтвердил, что официальные приглашения от Драупади Мурму на встречу G20 были подписаны уже именем "президента Бхарата".

"Так что новость действительно правдивая. Раштрапати-Бхаван прислал приглашение на ужин G20 9 сентября от имени "президента Бхарата" вместо привычного "президента Индии". Теперь статья 1 Конституции может звучать так: "Бхарат, который был Индией, станет Союзом Штатов". Но сейчас даже этот "Союз государств" подвергается штурму", — заявил он.

Переименование также поддержала партия "Раштрия сваямсевак сангх". Парламентарии убеждены, что древнее название Бхарат должно быть восстановлено и оставаться неизменным. Один из чиновников действующее название назвал символом "колониального рабства", навязанным британцами. Он выступил за то, чтобы "Индия" даже не упоминалась в Конституции.

Однако идея изменения названия понравилась не всем чиновникам. Национальный лидер партии "Ам Адми Парти" Арвинд Кеджривал раскритиковал инициативу. Он подчеркнул, что страна принадлежит людям, а не партиям.

"Что это за шутка? БДП думает, что их подсчет голосов уменьшится, поэтому они должны изменить название на Бхарат", — сказал он.

НАЗВАНИЕ "ИНДИЯ" ОСТАЁТСЯ СВОБОДНЫМ. ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ЗАРЕГИТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК НА СЕБЯ. Платить будут не только торговцы индийским чаем, но и индюки.