В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения «EAGLE PARTNER 2023». Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на Минобороны Армении, пишет Голос Америки.

В ведомстве уточнили, что учения пройдут рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Цель учений – повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнёрство во имя мира», – заявили в Минобороны.

Армения входит в военный блок ОДКБ, наряду с Россией и ещё несколькими странами, ранее входившими в СССР. При этом она поддерживает партнёрские отношения с НАТО. Первые совместные учения военных США и Армении прошли ещё в 2013 году.

Нынешние учения вызвали интерес комментаторов, поскольку о них объявлено на фоне заочного обмена резкими заявлениями между Москвой и Ереваном, а также продолжающейся напряжённости на армяно-азербайджанской границе.

В январе 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в нынешнем году. Несколько дней назад в интервью газете La Repubblica Пашинян заявил, что полная зависимость от России в сфере безопасности была «стратегической ошибкой», и что складывается впечатление, что Россия может уйти из региона Южного Кавказа. На эти слова отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который отметил, что Россия не собирается уходить с Южного Кавказа, и сказал, что в России этнических армян живёт больше, чем в Армении (по имеющимся данным, в частности переписи населения РФ 2020 года, это не так – РС).

В среду стало известно, что супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сегодня примет участие в саммите первых леди и джентльменов в Киеве, который проводится по инициативе жены президента Украины Елены Зеленской. Во встрече принимают участие жёны и мужья лидеров Великобритании, Японии, Турции, Испании, Чехии, Дании, Израиля и ряда других стран. Как сообщает Радио Азатутюн, Армения впервые после российского вторжения в Украину направила в эту страну гуманитарную помощь, ожидается, что её официально передаст Анна Акопян.