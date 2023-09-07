С 1 декабря в Украине изменятся правила ввоза и учета гуманитарной помощи.

Такое решение принял Кабмин на заседании 5 сентября. Как пишет "Экономичсекая правда", об этом сообщает Министерство социальной политики.

"5 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения". Согласно постановлению, меняются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе", - говорится в сообщении.

Среди основных изменений - внедрение доступного электронного инструмента учета гуманитарной помощи.

В частности, с помощью веб-платформы "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи" организации, которые намерены ввезти гумпомощь, смогут зарегистрироваться, авторизоваться на сайте, сформировать и подать декларацию, которая путем информационного обмена будет направляться на таможню.

"Система автоматически будет присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз", - подчеркнули в ведомстве.

Таким образом сохранен декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения, а процесс ввоза таких грузов упрощен.

Также нормировано, что организации, которые ввозят гуманитарную помощь, будут подавать публичные отчеты после ее распределения.

"После того, как организация ввезла помощь, перед раздачей нужно будет сделать ее описание в системе. Затем - внести данные: когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к приобретателям и будет гарантировать прозрачность процесса", - добавили в министерстве.

Кроме того, принятое постановление отменяет гарантийные письма, что означает, что гуманитарную помощь для военных будут ввозить без дополнительной бюрократической нагрузки.

Согласно сообщению, система будет запущена 1 декабря 2023 года.

Напоминаем:

С начала 2023 года Гостаможслужба выявила около семи сотен случаев пропажи грузов, которые проходили через таможню как гуманитарная помощь военным.