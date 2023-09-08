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Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать

Категорія: Новини / Online конференция

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Женщины, которые будут состоять на военном учете, приобретают статус военнообязанных. Поэтому выезд за границу для них будет ограничен. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Парламентарий напомнил, что в прошлом году Рада внесла изменения в статью 1 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, и предусмотрела, что на обязательный военный учет должны быть поставлены женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

По его словам, во исполнение этого закона Кабмин издал постановление о порядке военного учета. Минобороны же издало приказ о военном учете женщин. Согласно этому приказу предусмотрено, что с 1 октября женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны обязательно стать на военный учет.

"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд – тогда да , они смогут уехать. Если нет - тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", - объяснил Вениславский.

Он также добавил, что все другие женщины, имеющие военно-учетные специальности, связанные с военным делом, с этой же даты могут стать на учет добровольно.

"Расширять список специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, на данный момент не планируется", - подытожил Вениславский. 

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