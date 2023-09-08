Женщины, которые будут состоять на военном учете, приобретают статус военнообязанных. Поэтому выезд за границу для них будет ограничен. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Парламентарий напомнил, что в прошлом году Рада внесла изменения в статью 1 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, и предусмотрела, что на обязательный военный учет должны быть поставлены женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.
По его словам, во исполнение этого закона Кабмин издал постановление о порядке военного учета. Минобороны же издало приказ о военном учете женщин. Согласно этому приказу предусмотрено, что с 1 октября женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны обязательно стать на военный учет.
Он также добавил, что все другие женщины, имеющие военно-учетные специальности, связанные с военным делом, с этой же даты могут стать на учет добровольно.
"Расширять список специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, на данный момент не планируется", - подытожил Вениславский.