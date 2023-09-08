Беседа с Людмилой Немырей на канале UKRLIFE.TV : / @ukrlifetvi -
- Как изменилась военная ситуация в Украине в последние месяцы? -
- Можно ли говорить о "привыкании" к войне? Что происходит с социальной психологией?
- Как война в Украине мене ситуацию в мире?
- Мы накануне мировой катастрофы или можно говорить о первых проблесках надежды?
- Как меняются геополитические расклады за последние месяцы?
00:00 На каком этапе войны мы находимся?
05:15 Возникает ли привыкание и адаптация к войне?
10:55 Как меняется ситуация в мире под влиянием войны? Позиция Бразилии и Латинской Америки. Сомнение, что универсальные ценности - исключительно прерогатива Запада
16:04 Как сегодня меняется роль Глобального Юга?
19:21 Ослабление Китая?
22:33 Россия стала зависимой от Китая? Асимметрия в отношениях Китая и РФ?
24:53 Разрыв между нашими деланиями и верой с одной стороны, и реальностью - с другой
25:30 Антиколониальный дискурс Кремля
29:41 То, что сейчас происходит в геополитике - это проявления мировой войны в ее различных формах. Украина - передовая этой войны
31:34 Война всех против всех?
37:37 Украина - сакральный агнец? Можно ли будет восстановить Украину после войны?
42:26 Россия стала за последние месяцы сильнее или слабее? Пояс нестабильности возле границ РФ
48:12 Опасность мировой войны и открытие новых фронтов: от Тайваня и далее... Несколько упомянутых мною интервью:
https://www.zeit.de/2023/35/pratap-b-...
https://www.spiegel.de/ausland/spiege...