



Беседа с Людмилой Немырей на канале UKRLIFE.TV : / @ukrlifetvi -

- Как изменилась военная ситуация в Украине в последние месяцы? -

- Можно ли говорить о "привыкании" к войне? Что происходит с социальной психологией?

- Как война в Украине мене ситуацию в мире?

- Мы накануне мировой катастрофы или можно говорить о первых проблесках надежды?

- Как меняются геополитические расклады за последние месяцы?

00:00 На каком этапе войны мы находимся?

05:15 Возникает ли привыкание и адаптация к войне?

10:55 Как меняется ситуация в мире под влиянием войны? Позиция Бразилии и Латинской Америки. Сомнение, что универсальные ценности - исключительно прерогатива Запада

16:04 Как сегодня меняется роль Глобального Юга?

19:21 Ослабление Китая?

22:33 Россия стала зависимой от Китая? Асимметрия в отношениях Китая и РФ?

24:53 Разрыв между нашими деланиями и верой с одной стороны, и реальностью - с другой

25:30 Антиколониальный дискурс Кремля

29:41 То, что сейчас происходит в геополитике - это проявления мировой войны в ее различных формах. Украина - передовая этой войны

31:34 Война всех против всех?

37:37 Украина - сакральный агнец? Можно ли будет восстановить Украину после войны?

42:26 Россия стала за последние месяцы сильнее или слабее? Пояс нестабильности возле границ РФ

48:12 Опасность мировой войны и открытие новых фронтов: от Тайваня и далее... Несколько упомянутых мною интервью:

https://www.zeit.de/2023/35/pratap-b-...

https://www.spiegel.de/ausland/spiege...

https://www.zeit.de/2023/37/china-xi-...