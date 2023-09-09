Глава корпорации SpaceX, самый богатый человек мира Илон Маск в прошлом году тайно распорядился отключить предоставляемую его компанией украинским военным спутниковую связь Starlink в районе аннексированного Крыма. Как пишет «Голос Америки», об этом сообщает телекомпания CNN.
По ее свидетельству, тем самым он не дал Украине осуществить нападение на российский Черноморский флот в Севастополе при помощи надводных дронов.
Такое утверждение содержится в биографической книге о Маске, которая должна выйти в свет в США 12 сентября.
Книгу написал известный автор биографий Уолтер Айзексон.
Отрывки из книги попали в распоряжение CNN.
Как утверждается, в частности, в главе, посвященной сорванной атаке, после отключения Starlink украинские морские беспилотники с взрывчаткой «потеряли управление и были вынесены на берег, не причинив вреда».
Когда именно это произошло, в публикации CNN не говорится, неясно, названа ли предполагаемая дата этого события в книге.
Как утверждает автор биографии Маска, бизнесмен велел инженерам своей компании отключить связь, поскольку опасался, что российские военные могут ответить на массированный удар по Черноморскому флоту ядерным ударом.
Утверждается, что у Маска сложилось впечатление, что это возможно, после общения с высокопоставленными российскими представителями.
Украинские представители, как утверждается, пытались убедить миллиардера изменить решение, но тот настоял на своем.
Позднее Илон Маск ответил на публикацию CNN. Маск заявил, что SpaceX не отключали Starlink, так как, по его словам, в оккупированном Крыму эта система и так не работает.
Сообщение главы SpaceX было опубликовано в принадлежащей ему социальной сети X (также известной как Twitter).